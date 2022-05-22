Крикнула "Свободу Україні, Путін чорт": школярку в Дагестані змусили записати відео з вибаченням

Школярка з Дагестану голосно заявила про свою позицію щодо Путіна та війни в Україні. Її негайно змусили написати відео з вибаченнями.

Росіяни продовжують активну боротьбу з будь-якою антивоєнною риторикою. Вони готові тероризувати усіх, навіть школярів.

Читайте також У них не вистачає ресурсів, – військовий експерт припустив, чого далі очікувати від росіян

Що сталося

На святі останнього дзвоника в одній зі шкіл в Дагестані учениця 11 класу вирішила скористатися можливістю голосно заявити про свою позицію. Коли мікрофон потрапив у руки дівчини, вона сказала "Ні війні, свободу Україні, Путін – чорт". Після цього вона віддала мікрофон, розвернулася та пішла з площі, де відбувалася "лінійка".

Відео з вибаченнями

Хоробрий вчинок дівчинки швидко розлетівся мережею та телеграм-каналами. Самі ж окупанти, як і очікувалося, її відваги не оцінили – випускницю змусили вибачитися на камеру.

Після погроз дівчина на відео заявила про те, що її вчинок був лише невдалою спробою привернути до себе увагу, про яку вона тепер дуже шкодує.

Також вибачитися на камеру змусили її маму. Та повідомила, що "емоційний вчинок" доньки був спровокований стресом через підготовку до іспитів та вадкою ситуацією вдома. Також жінка заявила, що цілком підтримує курс Путіна та війну проти України, адже є патріоткою.

На школярку за її вчинок російські правоохоронці склали адміністративний протокол за дискредитацію російської армії. Її мати теж отримала протокол – за неналежне виконання своїх обов'язків у вихованні неповнолітніх.

Війна Росії проти України: останні новини

Російські окупанти здійснили артилерійський обстріл трьох населених пунктів у Криворізькому районі. Також рашисти випустили одну ракету, але вона влучила у річку.

На Луганщині росіяни продовжують спроби штурмів, але зазнають великих втрат, поповнити які намагаються мобілізацією усіх, хто може тримати зброю.

Спроба залучити свої сили у Придністров'ї Росія провалює. Стало відомо, що там немає запчастин та техніки, за роки там вже все розікрали.

Дивіться також – в Енергодарі підірвали двері під'їзду колаборанта, зрадник у лікарні: відео