Крилаті бомби та далекобійні ракети для України: як вони змінять ситуацію на полі бою

Днями США можуть оголосити про черговий пакет військової допомоги для України. До нього нібито мають увійти крилаті бомби GLSDB з ракетним двигуном дальністю у 150 кілометрів. Як ця зброя змінить ситуацію на полі бою – читайте у статті.

Про це 24 Каналу сказав Олександр Мусієнко – керівник Центру військово-правових досліджень. Він наголосив, що така зброя ніколи не буде зайвою, бо навіть якщо цього року війна закінчиться, все одно існуватиме загроза від Росії.

До теми Ще одне історичне рішення: Німеччина надала ліцензію на продаж Україні Leopard 1

За словами експерта, точно невідомо, коли надійдуть ці крилаті ракети GLSDB – можливо, в жовтні чи навіть вже влітку. "Те, що заявлено виробництвом – їм потрібен час, але за умови належного фінансування вони можуть виконати цей контракт трохи раніше", – відповів він.

Мусієнко зазначає, що ця зброя настільки ефективна, щоб "закидати" ворога цими баражуючими (які здатні певний час перебувати в повітрі, – 24 Канал) боєприпасами. Таке озброєння нам знадобиться і влітку, і восени.

Але разом з цим, ніхто не знімає з порядку денного постачання далекобійних ракет ATACMS на 300 кілометрів. Думаю, що цьому питанню буде присвячений "Рамштайн", який пройде 14 лютого,

– припустив Мусієнко.

За його словами, ця зброя принципово важлива для стримування просування ворога. "І їх точно можна поставити раніше, ніж в жовтні, зокрема на весну чи літо", – відповів він.

Військовий оглядач пояснив, що Україна завжди отримує спочатку у невеликій кількості, тому нічого дивного немає у заяві, що нам можуть дати лише 24 одиниці на початку.

Як крилаті бомби GLSDB змінять ситуацію на полі бою

Експерт зазначив, що ці авіаційні бомби здатні змінити ситуацію на полі бою, це те, що нам потрібно.

Вони знищуватимуть позицію ворога, важливі цілі, склади окупантів на більшій відстані, ніж ми дістаємо зараз ракетами MRLS з дальністю 80 кілометрів. Ракетами дальністю 150 кілометрів ми покриватимемо всю окуповану територію до російських кордонів,

– заявив Мусієнко.

Також ми будемо діставати до півночі окупованого Криму. "А далі – за рішенням командування ми будемо використовувати їх для тих заходів, які будуть найбільш доцільними на певних напрямках", – додав він.

На його думку, в першу чергу ЗСУ цими ракетами будуть знищувати склади з боєприпасами окупантів, центрів управління військами в тилах окупованих територій та зрив логістики росіян.

Мусієнко про постачання зброї та можливий наступ Росії: відео



Україна може отримати бомби GLSDB на 150 кілометрів: що це за зброя