Укр Рус
24 Канал Головні новини Крилаті ракети вже в повітряному просторі України
22 лютого, 05:31
2
Оновлено - 06:25, 22 лютого

Крилаті ракети вже в повітряному просторі України

Ірина Пундор
Основні тези
  • Росія запустила крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, які зайшли на територію України 22 лютого близько 5:30 ранку.
  • Крилаті ракети тримають курс на Київ, одночасно із цим Росія атакує Україну балістичними ракетами та дронами.

Росія запустила крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників. Близько 5:30 ранку 22 лютого вони зайшли на українську територію.

Про це повідомили Повітряні сили України. Наразі точна кількість ракет – невідома.

Дивіться також Росія підняла МіГ-31К, б'є "Шахедами" та запустила ракети з Ту: де зараз тривога 

Що відомо про атаку 22 лютого?

Ракети на Сумщині курсом на захід,
 – написали військові.

Згодом стало відомо про те, що крилаті ракети перетнули межу Полтавщини і тримають курс на Київ. Також водночас Росія атакує Україну і балістикою, і "Шахедами", яких вже налічують багато десятків.

Попередження щодо одразу кількох балістичних цілей опублікували для Кропивницького. На обласний центр, зазначали монітори, рухались одразу 5 ракет. Раніше у місті вже кілька разів лунали вибухи.

Також вночі під комбінованою атакою дронів та ракет перебуває Київ. У столиці гриміли вибухи, а ППО працювала по цілях в області.

Станом на 06:09, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракети продовжують рухатися у напрямку столиці.

Також ворожі ракети фіксують на півдні України та Житомирщині курсом на захід.

Зазначимо, що про активність стратегічної авіації стало відомо ще з вечора.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

На Сумщині росіяни ударили по швидкій

  • У Сумській області ввечері 21 лютого російський дрон вдарив по авто швидкої допомоги.

  • Загинуло 4 цивільних, серед них двоє братів 17 та 23 років і подружня пара.

  • Того ж дня в Шосткинській громаді росіяни атакували цивільний автомобіль, загинули двоє людей.