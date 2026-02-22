Крилаті ракети вже в повітряному просторі України

Росія запустила крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників. Близько 5:30 ранку 22 лютого вони зайшли на українську територію.

Про це повідомили Повітряні сили України. Наразі точна кількість ракет – невідома.

Що відомо про атаку 22 лютого?

Ракети на Сумщині курсом на захід,

– написали військові.

Згодом стало відомо про те, що крилаті ракети перетнули межу Полтавщини і тримають курс на Київ. Також водночас Росія атакує Україну і балістикою, і "Шахедами", яких вже налічують багато десятків.



Попередження щодо одразу кількох балістичних цілей опублікували для Кропивницького. На обласний центр, зазначали монітори, рухались одразу 5 ракет. Раніше у місті вже кілька разів лунали вибухи.

Також вночі під комбінованою атакою дронів та ракет перебуває Київ. У столиці гриміли вибухи, а ППО працювала по цілях в області.

Станом на 06:09, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракети продовжують рухатися у напрямку столиці.

Також ворожі ракети фіксують на півдні України та Житомирщині курсом на захід.



Зазначимо, що про активність стратегічної авіації стало відомо ще з вечора.

На Сумщині росіяни ударили по швидкій