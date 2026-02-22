Крилаті ракети вже в повітряному просторі України
- Росія запустила крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників, які зайшли на територію України 22 лютого близько 5:30 ранку.
- Крилаті ракети тримають курс на Київ, одночасно із цим Росія атакує Україну балістичними ракетами та дронами.
Росія запустила крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників. Близько 5:30 ранку 22 лютого вони зайшли на українську територію.
Про це повідомили Повітряні сили України. Наразі точна кількість ракет – невідома.
Що відомо про атаку 22 лютого?
Ракети на Сумщині курсом на захід,
– написали військові.
Згодом стало відомо про те, що крилаті ракети перетнули межу Полтавщини і тримають курс на Київ. Також водночас Росія атакує Україну і балістикою, і "Шахедами", яких вже налічують багато десятків.
Попередження щодо одразу кількох балістичних цілей опублікували для Кропивницького. На обласний центр, зазначали монітори, рухались одразу 5 ракет. Раніше у місті вже кілька разів лунали вибухи.
Також вночі під комбінованою атакою дронів та ракет перебуває Київ. У столиці гриміли вибухи, а ППО працювала по цілях в області.
Станом на 06:09, за інформацією Повітряних сил ЗСУ, ракети продовжують рухатися у напрямку столиці.
Також ворожі ракети фіксують на півдні України та Житомирщині курсом на захід.
Зазначимо, що про активність стратегічної авіації стало відомо ще з вечора.
На Сумщині росіяни ударили по швидкій
У Сумській області ввечері 21 лютого російський дрон вдарив по авто швидкої допомоги.
Загинуло 4 цивільних, серед них двоє братів 17 та 23 років і подружня пара.
Того ж дня в Шосткинській громаді росіяни атакували цивільний автомобіль, загинули двоє людей.