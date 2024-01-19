Вода зносить все на шляху, підтоплено дороги, прорвало дамбу: у Криму вирує негода
На території тимчасово окупованого Криму випала значна кількість опадів та спровокувала справжню повінь. Багато населених пунктів підтопило.
Окупаційна влада півострова повідомляє, що Крим страждає від паводку. Там створили оперативний штаб з усунення наслідків рясних опадів у Севастополі, передає 24 Канал.
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У Севастополі прорвало дамбу
У селі Чорноріччя прорвало греблю Чорноріченського водосховища.
У Севастополі прорвало дамбу / Фото "Кримського вітру"
Окупаційна влада не підтверджувала інформацію офіційно. У телеграм-каналах пишуть, що це може бути аварійне скидання води з водосховищ.
Офіційної інформації про прорив греблі немає / Фото "Кримського вітру"
Водосховище повністю заповнені
На автодорогах Ялта – Севастополь, в районі Торопової дачі, Гончарне – Ялта, Передове – Широке, Тилове – Орлине, Орлине – Голубинка – Широке спостерігаються переливи води, виноси щебеню. Обмежено в'їзд на одному з двох підходів до Озерного.
Багато водойм заповнені повністю. Силами рятувальної служби Севастополя, Севастопольського автодору, дирекції ООПТ та лісового господарства організовано очищення русел річок Бельбек, Кача, Балаклавка, мостових переходів.
Наслідки паводку у Севастополі / Фото з телеграм-каналів
У Севастополі підтоплено:
- СНТ "Сахарная Головка": близько 40 ділянок, з них 9 із житловими будинками (у будинках води немає).
- Ромашковий глухий кут: підтоплено зливовими водами 4 будинки (у 2 будинках була вода).
- Село Гончарне: 14 будинків підтоплено.
- село Чорноріччя: підтоплено 7 будинків та кілька ділянок.
Довелося евакуювати 19 осіб. Вони відмовилися від централізованого розміщення, розмістилися у родичів.
Водночас у мережі з'явилося відео, як там намагаються стримати потік води вулицею. На місці працює спеціальна техніка, яка спрямовує воду певним шляхом, викопуючи для неї траншею.
У Севастополі працює техніка: дивіться відео
Село Гончарне під Севастополем затопило
Люди припускають, що під час будівництва були засипані дренажні канали, а водовідведення не зроблено.
Вода заполонила вулиці. Її ніяк не намагаються стримати. Водночас вода змиває все на своєму шляху.
Село гончарне затопило: дивіться відео
У Керчі відзначають Водохреща
Відповідно до російського календаря 18 січня відзначають Водохреща. Окупанти підготували всі необхідні і на тих територіях, які вони окупували, однак природа була проти. У Керчі Хрещенську купіль зруйнував шторм.
У Керчі шторм зруйнував купіль: дивіться відео
Водою віднесло дерев'яну конструкцію. На відео також видно, що рівень води значно піднявся.
Раніше у Криму вже вирував шторм
- 26 листопада, на території тимчасово окупованого півострова вирує потужна негода. Російські загарбники вже охрестили її "штормом століття". Внаслідок негоди без світла залишалися майже півмільйона жителів. Море виходило з берегів і затоплювало вулиці. До речі, також змивало вогневі позиції окупантів.
- На погіршення погодних умов відреагували у так званій "адміністрації Скадовського муніципального округу". Окупанти охрестили негоду "Штормом століття" і сказали, що основний удар взяв на себе схід Криму й Севастополь.
- Громадський транспорт не міг повноцінно функціонувати через повалені дерева. Вітер здирав облицювання з будинків. Покрівля на багатоповерхівках загрозливо здригалась і "готувалась" впасти на голови випадкових перехожих. У Керчі ураганний вітер повалив дерева на набережній. Саму набережну затопило. У Сімферополі річка Салгир через потужні дощі вийшла з берегів, буря валила гілки дерев.