Військові об'єкти росіян у Криму – під атакою дронів, окупанти перекрили Кримський міст

У тимчасово окупованому Криму бідкаються на "масований наліт дронів". Росіяни вже перекрили Кримський міст, а військових частинах Севастополя лунає сигнал тривоги.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кримські та окупаційні телеграм-канали.

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Тривожна ніч у Криму

У тимчасово окупованому Криму пізно вночі 10 січня 2025 року почали оголошувати тривогу. Пропагандистські телеграм-канали вже заявляють про нібито "масований наліт дронів".

Масований наліт на Азовське море, імовірно курс на Краснодарський край / Керч,

– пишуть пропагандисти.

Про небезпеку атаки дронів попереджають у різних районах Криму. Традиційно, окупанти вже перекрили Кримський міст для руху автотранспорту.

Телеграм-канал "Кримський вітер" також повідомляє, що у військових частинах Севастополя вже увімкнули сигнал тривоги. Місцеві жителі додають, що на Ленінським районом вже кружляє вертоліт. Згодом стало відомо, що над Севастополем також кружляють відразу три літаки. Усі вони летять на Північ.

Пропагандисти також стверджують, що у Криму нібито вже працює "пе-ве-о". Крім того, на "захист" окупованого півострова росіяни підняли щонайменше один винищувач з аеродрому "Бельбек". Близько опівночі стало відомо, що злетів вже другий винищувач.

Агенти "Атеш" заявили, що військові об'єкти окупантів у Криму – під атакою Сил оборони України.

У Криму лунають вибухи

У мережі вже з'являються відео, на яких чутно звук, який нагадує проліт дронів, а також роботу "пе-ве-о". Так, "Кримський вітер" пише про БпЛА над Джанкоєм та Джанкойським районом.

Дрони в Криму: дивіться відео

На іншому відео, опублікованому у мережі, чутно потужні вибухи. Як пишуть у телеграм-каналах, над Кримом нібито працює "пе-ве-о".

Вибухи у Джанкої: дивіться відео

Близько 23:53 пролунав потужний вибух у Керчі. Наразі деталі залишаються невідомі.