Майже по всьому півострову: росіяни бідкаються про "масовану атаку БпЛА" по Криму

Російські загарбники ввечері 23 жовтня бідкалися про "масовану атаку" по Криму. Окупанти писали, що туди летіли невідомі безпілотники.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Про "дрони" писали у багатьох містах анексованого українського півострова, передає 24 Канал.

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Що відомо про "масовану атаку дронами" на Крим

Близько 21:12 російські моніторингові телеграм-канали повідомили про "масований запуск безпілотників у бік Криму". Уже згодом окупанти поширили повідомлення про "небезпеку для західного узбережжя Криму".

За даними росіян, дрони тоді нібито фіксували у Сакському районі. Ба більше, загарбники навіть писали про "збиття" невідомих безпілотників.

Згодом у мережі з'явилися пости про те, що БпЛА начебто летять у бік Євпаторії. Також росіяни писали про дрони, що летять й поблизу Сімферополя, а також казали, що нібито літальні апарати рухаються у напрямку міста.

Наразі про наслідки цієї атаки достеменно нічого невідомо. У місцевій окупаційній владі про невідомі дрони поки що нічого не писали.

До слова, вибухи у Криму чули 17 жовтня. Тоді окупанти бідкалися про загрозу для їхнього Кримського мосту, а також "можливі пуски ракет Storm Shadow".