Знову примарилися дрони: окупанти заявили про нібито атаку на Крим

Так звана окупаційна влада півострова вкотре заявила про нібито атаку дронів. Цього разу, загарбникам примарилися аж 9 безпілотників.

Уже традиційно жертв начебто немає. Про це повідомляють ворожі телеграм-канали та росЗМІ, інформує 24 Канал.

Дивіться також Без України не напитися: як Кремль поставив хрест на можливості постачання води до Криму

Чергова "атака дронів" на Крим

Так званий "губернатор" заволав, що у небі над Кримом цієї ночі начебто зафіксували аж дев'ять БпЛА. Окупанти вкотре звинуватили Україну.

До речі, російські загарбники вже почали вихвалятися, що нібито знешкодили всі дрони. Зокрема 6 безпілотників буцімто збила ППО, ще 3 – "заглушені та посаджені засобами РЕБ".

За словами Аксьонова, один дрон здетонував у селі Докучаєве Червоногвардійського району. Жертв нібито немає, однак, у низці будинків начебто вибите скло.

Читайте також Ніхто не працює на цвинтарі: чому у Криму через окупантів стався ритуальний колапс

Вибухи на залізничній станції