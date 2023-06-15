Знову примарилися дрони: окупанти заявили про нібито атаку на Крим
Так звана окупаційна влада півострова вкотре заявила про нібито атаку дронів. Цього разу, загарбникам примарилися аж 9 безпілотників.
Уже традиційно жертв начебто немає. Про це повідомляють ворожі телеграм-канали та росЗМІ, інформує 24 Канал.
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Чергова "атака дронів" на Крим
Так званий "губернатор" заволав, що у небі над Кримом цієї ночі начебто зафіксували аж дев'ять БпЛА. Окупанти вкотре звинуватили Україну.
До речі, російські загарбники вже почали вихвалятися, що нібито знешкодили всі дрони. Зокрема 6 безпілотників буцімто збила ППО, ще 3 – "заглушені та посаджені засобами РЕБ".
За словами Аксьонова, один дрон здетонував у селі Докучаєве Червоногвардійського району. Жертв нібито немає, однак, у низці будинків начебто вибите скло.
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Вибухи на залізничній станції
- Нещодавно, 11 червня, Аксьонов поскаржився на підрив залізничних колій в Кіровському районі Криму. До речі, через цю частину залізниці окупанти переганяли техніку на материкову частину України.
- Через підрив загарбники призупинили рух потягів.
- До речі, вранці рух "Атеш" опублікував світлини з залізничної станції "Гвардійське, де видно скупчення російської техніки, частину якої нещодавно перекинули до Запорізької області. Партизани підкреслили, що мають безліч очей у Криму та контролюють дії окупаційних військ.