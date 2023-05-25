"Ховатимемося за спинами жінок і дітей": як Путін втілює свій кривавий план 2014 року у Криму

У Криму продовжують активно готуватися до контрнаступу та звільнення півострова. Як зазначають у ГУР МО, окупанти невдовзі можуть вивезти так звану "VIP-еліту". Натомість – звозять туди дітей.

Про це свідчать заяви місцевих так званих "високопосадовців". Цікаво, що паралельно відбуватиметься процес "розквартирування" силовиків. Їх планують розселити по базах відпочинку, щоб вберегти, передає 24 Канал.

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Окупанти готують до евакуації силовиків

Наша редакція отримала у своє розпорядження проєкти протоколів. У них йдеться про те, що силовиків, а також їхніх рідних планують розселити "в безпечний район". Себто це чітка демонстрація того, що ворог готується до контрнаступу ЗСУ та звільнення півострова. При цьому силовиків, швидше за все, намагатимуться видати за цивільних. І прикриватимуться вони дітьми, яких планують привезти на так зване оздоровлення.

Силовиків у Криму розселятимуть по базах відпочинку / Фото 24 Каналу

Так, згідно з проєктом протоколу, передбачається евакуація співробітників, федеральних державних цивільних службовців, співробітників МВС у Криму, а також їхніх членів родин. Усіх їх планують розселити по базах відпочинку, пансіонатах і організаціях, пунктах тимчасового розміщення у Сімферопольському районі.

Зауважимо, що відповідні документи

І поки місцева так звана "влада" турбується про силовиків і їхніх рідних, під соусом опіки намагаються звезти на півострів ще більше дітей. Таким чином росіяни втілюватимуть у життя план Владіміра Путіна з прикриття цивільними.

Дітей звозять до Криму "на оздоровлення"

Так званий глава держради Криму Владімір Константинов озвучив черговий цинічний план Росії. Він передбачає безоплатний відпочинок в оздоровчих таборах на півострові для дітей учасників "спецоперації".

Розраховувати на це зможуть діти військових, які:

брали або беруть участь у так званій "спецоперації";

контртерористичних та інших операціях за межами країни-агресорки, які мешкають на території республіки.

Зауважимо, що живим щитом будуть діти і в Ялті, в окупованому таборі "Артек". Відомо, що 1 червня у День захисту дітей мешканцям Челябінська влаштують свято. Під час нього відбудеться церемонія нагородження переможців конкурсу "Найкращий клас року". Призери отримають путівки до Криму.

А тепер короткий екскурс у минуле, щоб ви краще розуміли, до чого ми це все розповіли. Так, Владімір Путін дав пресконференцію 4 березня 2014 року.

Путін обіцяв стояти за жінками і дітьми

Кривавий диктатор під час спілкування з журналістами заявив, що російські військові ховатимуться за спинами українських жінок і дітей. Цю заяву він озвучив ще 9 років тому. Тепер же вирішив звести до півострова ще й дітей російських окупантів.

Нехай спробує хтось з-поміж військовослужбовців стріляти у своїх людей, за якими ми будемо стояти позаду. Не спереду, а позаду. Нехай вони спробують стріляти у жінок і дітей,

– цинічно заявляв тоді Путін.

Путін готовий ховатися за спинами жінок і дітей у Криму: дивіться відео

Власне, для Владіміра Путіна жодне життя не має ціни. Наголошуємо, що Ювенальні прокурори станом на 25 травня повідомили, що внаслідок війни лиш офіційно загинули 482 маленькі українці. Загалом постраждали понад 1 466 дітей, з яких 984 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.