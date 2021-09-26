Крим у критичній ситуації: чому Ялта залишились без лікарів

У Ялті критична ситуація з медичними працівниками – не вистачає 50% лікарів. Сутуація напружена ще й через пандемію коронавірусу. Показники захворюваності в місті – одні з найвищих на півострові.

До міста час від часу перекидають медичні десанти лікарів з Росії, які працюють вахтовим методом, а потім повертаються додому. Дійшло й до того, що медициною в Ялті опікується не профільне міністерство, а так зване Федеральне медико-біологічне агентство Росії.

У минулому випуску Здали позиції: прибічники Росії на виборах в окупованому Криму – поза "великою політикою"

В Міністерстві охорони здоров'я України лише припускають, навіщо в Ялті це агентство.

Це, дійсно, та структура, яка має займатись обігом лікарських засобів, регулюванням фармацевтичного ринку, Єдине, що я бачив у ЗМІ – це те, що на цю агенцію покладені певні функції по біотехнологічному виробництву. Зокрема за допомогою цього агентства і багатьох інших структур зараз просувається так звана вакцина "Супутник Лайт Ігор Кузін Заступник міністра охорони здоров'я

Ялтинці проти такого експерименту і просять повернути медицину, яка була в місті до приєднання Криму до Росії. Водночас після того, як поліклініку передали агентству, лікарі почали масово звільнятись.

До прикладу, весною 2020 року звільнилась завідувачка неврологічного відділення лікарні Анна Панасенко – заслужена лікарка Криму. На відео вона прямо не каже, чому звільнилась, але ледь стримує сльози.

Звернення лікарки з Криму Анни Панасенко: дивіться відео Сергія Сардико

"Працюючи тут понад 30 років жодних конфліктів не було, свої обов'язки я завжди виконувала. Я знаю наше ялтинське населення до трьох поколінь. Дуже боляче розлучатись", – сказала Анна Панасенко.

Українське село без українського телебачення

Від Першокостянтинівки Чаплинського району Херсонської області до адмінмежі з Кримом трохи більше ніж 7 кілометрів. Однак подивитись українське телебачення чи послухати українську радіохвилю для місцевих жителів є проблемою. Вони скаржаться або ж взагалі на їхню відсутність, або ж на погану якість сигналу і картинки.

Повний випуск програми "Крим.Реалії": дивіться відео