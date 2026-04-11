Це дуже складно: військовий оглядач пояснив, як ЗСУ вдалось підготувати успішні удари по Криму

У тимчасово окупованому Криму Україна дедалі частіше б'є по логістиці та військових цілях Росії. За цими ударами стоїть значно складніша робота, ніж може здаватися з боку, бо вразити такий тил без точної підготовки майже неможливо.

Військовий оглядач із Ізраїлю Давид Шарп в ефірі 24 Каналу пояснив, що для таких успішних атак потрібне не лише далекобійне озброєння. Він розповів, без чого Україна не змогла б системно діставати російські цілі в Криму.

Як готують удари по логістиці в Криму?

Успішні удари по логістиці окупантів у Криму не зводяться до окремих влучань по цілях у тилу. Якщо йдеться не про разову атаку, а про постійний тиск на постачання ворога, потрібна розвідка в режимі реального часу і здатність одразу замикати повний вогневий цикл.

Нагадаємо: Уночі 6 квітня спецпризначенці ГУР вивели з ладу російський залізничний пором "Славянін" у Керчі. Це був останній такий пором у росіян на плаву. Саме ним окупанти перекидали до Криму паливо, боєприпаси, озброєння і техніку, тому удар напряму вдарив по їхній військовій логістиці.

Це стосується і поромів, і залізничних перевезень, бо після ударів по переправі росіяни ще більше зав'язуватимуть логістику на залізницю, а такі цілі треба не просто виявити, а встигнути уразити саме в той момент, коли вони везуть боєприпаси, техніку чи особовий склад.

Коли ми говоримо про постійний вплив на логістику, а не лише про окремі вдалі удари, насамперед потрібна розвідінформація в режимі реального часу. Це може бути і агентурна інформація, і радіоелектронна розвідка, і візуальна,

– наголосив Шарп.

Найскладніше тут саме з візуальним контролем. Якщо немає потужного супутникового угруповання рівня США, треба створювати умови, щоб бачити ціль своїми безпілотниками чи іншими засобами. Але й цього замало. Коли поїзд уже завантажили і він може швидко піти зі станції, рішення треба ухвалювати одразу. Якщо ціль рухається, потрібен інший тип ураження, щоб її можна було супроводити й упізнати вже поблизу.

Якщо ми говоримо про рухому ціль, потрібні або далекобійні баражувальні боєприпаси, завдяки яким оператор може впізнати ціль уже поблизу, або має бути доведення на рухому ціль,

– сказав він.

Багато залежить від того, яку саме ціль треба знищити. По станціях, вокзалах і важливих залізничних вузлах потрібні важкі боєприпаси, бо малий безпілотник може лише тимчасово вивести з ладу окремий об'єкт. Якщо ж треба руйнувати міст, тут уже не обійтися без диверсій або балістичних ракет, бо легшими засобами таку ціль не зламати.

Увесь цей цикл і весь цей комплекс можливостей реалізувати дуже складно. Щоб порушити логістику, потрібно мати постійне розвідувально-вогневе домінування,

– сказав він.

Україна не може вільно використовувати авіацію над територією противника і полювати на такі цілі напряму. Через це велике значення мають і допомога партнерів, і їхні розвіддані, бо без такої підтримки системно працювати по російській логістиці в Криму набагато важче.

