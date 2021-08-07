Крим може залишитися взимку без тепла: чи можуть зупинитися теплоелектроцентралі

Одразу 2 теплоенергоцентралі в Криму можуть зупинитися – Комиш-Бурунська, якій майже 90 років, та дещо молодша Сімферопольська. Вони морально та технічно застарілі й потребують модернізації.

Теплоелектроцентралі отримали спеціальний тимчасовий статус об'єктів вимушеної генерації. Це означає, що вони мають економічні преференції у порівнянні з російськими учасниками енергоринку – за вироблену енергію отримують більшу ціну.

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Вони єдині, крім котелень півострова, генерують тепло. Люди сподіваються, що їх не лишать напризволяще й ТЕЦ не зупиняться у 2021 році.

Кримчанин для участі в Олімпіаді обрав збірну України

Борець Ленур Теміров хоче залишити окупований півострів і переїхати до Києва. Заважає йому це зробити відсутність житла на материковій Україні.

На іграх у Токіо спортсмен представляв Україну й кримськотатарський народ. Однак у 2017 році Теміров навіть виступав за Росію та тренувався з її збірною, щоб не втрачати форму. У майбутньому він хоче тренувати чемпіонів в Україні.

Які сайти Кремль блокує в Криму

Майже 30 українських інтернет-ресурсів заблоковані у Криму. Вже зовсім скоро через російський закон про ЗМІ можуть заблокувати "Крим.Реалії" та "Радіо Свобода". Кримчани жаліються, що їм обмежують доступ до інформації.

Медійні експерти кажуть, що Росія закриватиме доступ до всіх ресурсів, які не підтримують кремлівські наративи. Блокують навіть доступ до груп у соцмережах.

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