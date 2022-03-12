Крім нафтобази, у Василькові пошкоджений склад боєприпасів: детонують снаряди

Вранці 12 березня росіяни завдали потужного удару по Василькову. У результаті ворожих атак пошкоджений склад з боєприпасами, там детонують снаряди.

Загарбники приблизно о 7:00 скинули щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому у Василькові.

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У Василькові пошкоджений склад боєприпасів

Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди,

– повідомили в поліції.

На складі спалахнула пожежа. На місці займання працюють рятувальники. Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється.

Нагадаємо, вранці 12 березня внаслідок ворожої атаки постраждала також нафтобаза у селі Крячки, що під Васильковом.

Росіяни влучили у склад з боєприпасами у Василькові: дивіться відео