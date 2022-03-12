Крім нафтобази, у Василькові пошкоджений склад боєприпасів: детонують снаряди
12 березня 2022 , 08:49Читать новость на русском
Джерело:фейсбук поліції Киїської області
Вранці 12 березня росіяни завдали потужного удару по Василькову. У результаті ворожих атак пошкоджений склад з боєприпасами, там детонують снаряди.
Загарбники приблизно о 7:00 скинули щонайменше 6 ракет в район військового аеродрому у Василькові.
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У Василькові пошкоджений склад боєприпасів
Пошкоджено склад з боєприпасами. Детонують снаряди,
– повідомили в поліції.
На складі спалахнула пожежа. На місці займання працюють рятувальники. Поліція встановлює, чи є пошкодження у прилеглих будинках. Інформація про потерпілих уточнюється.
Нагадаємо, вранці 12 березня внаслідок ворожої атаки постраждала також нафтобаза у селі Крячки, що під Васильковом.
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