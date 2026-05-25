Мрія Путіна зруйнована: як Україна створила "дорогу смерті" у Криму та що тепер чекає на росіян

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо наказав обмежити рух на так званій трасі "Новоросія", яка зв'язує Росію з окупованим Кримом. Експерти кажуть, що це вкрай показове рішення.

Тепер рух трасою обмежили для цивільних вантажівок. Для України це гарна новина, яка вказує на ефективність її атак. Спеціально для 24 Каналу експерти пояснили, чому ця траса така важлива для Росії, що означає обмеження її руху і чому, зрештою, це негативно вплине на російську армію на фронті.

До теми Російським ППОшникам приготуватися: Україна встановила НУРСи на далекобійні дрони

У Криму з'явилась "дорога смерті"

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук наголосив, що значна частина транспортної логістики росіян проходить через трасу Джанкой – Таганрог. Вона тягнеться з Ростова-на-Дону через Таганрог та пролягає через Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь, Генічеськ і веде до Криму.

Заборона на проїзд там цивільних вантажівок означає, що тепер там рухатимуться виключно техніка та інший транспорт, який "живить" росіян на фронті.

Сальдо нас попередив: все те, що зараз їхатиме цією трасою, матиме військове призначення, тобто є законною військовою ціллю для нас. Раніше там їхав різний транспорт, СОУ шукали ціль, аби не уразити цивільних. А зараз Сальдо фактично каже нам: "Тепер можете бити все". Сподіваюсь, ця дорога поступово перетвориться на "дорогу смерті" для російських військових,

– наголосив Братчук.

Сухопутний коридор, який би з'єднував Росію з окупованими територіями України, був мрією Путіна, так само як і Кримський міст. З окупацією українських міст йому таки вдалося втілити цю мрію у реальність. Однак вона виявилась дуже крихкою. І Керченський міст, і сухопутний коридор – цілі, до яких тепер можуть добратися Сили оборони України.

"Поки так званим сухопутний коридор прострілюється не так інтенсивно, як нам би хотілося. Але початок покладений. Якщо буде перерізаний цей логістичний шлях, то для південної операційної зони російських окупантів на цій частині фронту настануть не дуже приємні часи. А це безпосередньо вплине на Придніпровський напрямок, на Запорізький фронт. Наслідки будуть надзвичайно важкими", – зауважив Братчук.

Речник УДА зауважив, що навряд чи перерізати сухопутний коридор зможуть найближчим часом. Однак системність України в цьому питанні посилюється. Через удари росіяни на фронті залишаться без поповнення особового складу, боєкомплектів та іншого озброєння, яке перекидали через цю трасу. Наслідки для ворога будуть очевидними.

У Криму з'явилась "дорога смерті": дивіться відео

Чим можна відрізати сухопутний коридор?

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан також відзначив, що раніше траса М-14 була безпечною для військових перевезень ворога. Через неї щоденно проходили тонни військового вантажу.

Зараз стійкість зникає. Після того, як у нас з'явились дрони оперативного рівня під FPV-керуванням ця траса потрапляє у сіру зону. Росіяни тепер просто бояться через неї рухатись,

– пояснив Світан.

До того ж в України є й німецькі дрони HX2 та HX5. У них вшитий штучний інтелект, який допомагає самостійно вишукувати ціль. Вони також здатні уражати ціль на відстані до 100 кілометрів і є невразливими до роботи засобів РЕБ.

"Коли у нас з'явиться достатня кількість цих дронів – а нам обіцяють 6 тисяч одиниць – ця траса стане непроїзною для росіян. З цими дронами влучання в ціль буде фактично стовідсотковим. Російські вантажі просто перестануть їздити там, і росіяни вже це розуміють. Одну ділянку для проїзду в районі Чонгара вже закрили. Вона небезпечна в усіх сенсах. Там від удару нікуди дітися", – зауважив полковник запасу.

Додатковою проблемою росіян стає і нестача ППО. Крим вже не перший місяць страждає від систематичних атак Сил оборони, які, зокрема, цілять у засоби протиповітряної оборони. Захищатись зрештою просто буде нічим.

Все це лише початок. Нам потрібно перерізати цю "артерію". Головне для нас – це достатня кількість засобів ураження. Це можуть бути не лише дрони, але й ракети. Згадайте ATACMS. Якби у нас їх було вдосталь, росіяни б вже давно не користувались сухопутним коридором. Але я впевнений, вже до кінця року росіяни таки боятимуться висуватися в цю зону,

– додав Світан.

Зрештою, Сили безпілотних систем уже створили чимало проблем для росіян на окупованих територіях. Оскільки можливості України лише зростають, то й наслідки для ворога будуть відповідними.

Проблеми росіян у Криму: перегляньте відео

До чого ще готуються росіяни у Криму?

Цікаво, що проблема з сухопутним коридором не є єдиною для росіян у Криму. Здається, там готуються і до гірших сценаріїв, адже на пляжах окупованого півострова помітили "зуби дракона" – фортифікаційні загородження, що мають зупинити рух важкої техніки.

Ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман зауважив, що вже не вперше росіяни ставлять у Криму "зуби дракона". Однак їхнє встановлення та будування окопів на узбережжі не має жодного сенсу. Це буквально "замки на піску".

"Зуби дракона" встановлюють проти кораблів на повітряній подушці. Так вони не зможуть вийти з води на берег. Але незрозуміло, проти яких це кораблів будують. У нас їх не має, ми не збираємося нічого подібного використовувати. Та, здається, у росіян є якесь своє бачення,

– іронізує Гетьман.

Майор у відставці припустив, що встановлення "зубів дракона" на пляжах Криму – це спосіб прозвітувати, що якась робота виконується, навіть якщо в ній не має сенсу. На подібних діях хтось може добре заробити.

Зрештою, якщо навіть припустити, що Україна може використати кораблі для висадки в Криму, жодні "зуби дракона" їм не завадять. Річ у тім, що можна легко знайти місце, де цих загороджень немає, адже, очевидно, що їх не розставляли усюди.

Чому на пляжах Криму з'явились "зуби дракона": дивіться відео

Що відомо про останні атаки на Крим?