Для посилення заходів безпеки у Криму росіянам доведеться забирати сили з фронту, – ISW

В окупованому Криму з кожним днем все більш неспокійно. Там трапляється "бавовна".

В американському Інституті вивчення війни розповіли про ймовірні дії росіян у Криму. Адже там виникла паніка.

До теми Замість війни на винищення – війна на приниження, – військовий експерт про вибух у Севастополі

Окупанти хочуть посилення в Криму

Аналітики згадали, що штаб чорноморського флоту росії в окупованому Севастополі атакували з безпілотника вдруге. Збила його ППО чи ні, пояснити так і не змогли.

Фахівці припускають, що російські окупаційні чиновники в Криму можуть розглядати посилення безпеки на півострові після атак на їх військову інфраструктуру. Як наслідок, це може відвернути російські сили безпеки від лінії фронту. Адже окупанти стверджують, що всі служби безпеки Севастополя працюють посилено і контролюють усі в'їзди до міста.

Ставленик кремля в окупованому Криму михайло розвожаєв казав, що нібито мешканці Севастополя просять окупаційну адміністрацію посилити патрулювання міста. Також хочуть встановити нові блокпости. Адже люди вимагають безпеки, такої що була до захоплення у 2014 році.

росія може відволікти війська з фронту

російські війська використовували усі типи сил безпеки, включаючи росгвардію, як бойові сили. Аналітики Інституту зазначають, що тепер цілком ймовірно, що доведеться відволікти частину цих сил від лінії фронту. Також їх можуть забрати з інших окупованих міст України, щоб посилити Крим.

Крім того, якщо атаки на півострів будуть тривалими і росія їх не зупинить, то це може викликати невдоволення у суспільства. Один російський блогер вже розкритикував їх війська за те, що вони не використовували більше засобів радіоелектронної боротьби після першої атаки безпілотника 31 липня.

Також фахівці відзначили, що на кадрах у соціальних мережах уже видно, як багато росіян чекають у заторах, щоб виїхати з Криму та поїхати до росії. Це може свідчити про зростаючу стурбованість суспільства ефективністю російських заходів безпеки.

Вибухи в Криму

Увечері 20 серпня глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що у морі біля Алупки, що в Криму, лунала "бавовна". У мережі почали писати про роботу ворожої ППО. Перед тим в окупованому півострові пролунала серія вибухів у різних місцях.

У Севастополі в окупованому Криму вечір 20 серпня також видався не надто спокійним, як і день. Там працювали російські зенітні комплекси. Місцеві повідомляли, що окупанти намагалися збити безпілотники. Жителі Криму назвали це салютом до Дня Незалежності України.

Вибухи лунали й у Чорноморському районі. російські пропагандисти повідомляли, що в Оленівці (Чорноморський район) та у локації мису Тарханкут нібито спрацювала ППО.

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