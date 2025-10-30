Про це розповів військовий експерт Олексій Копитько, інформує 24 Канал.

Що сказав експерт?

За словами Олексія Копитька, СБУ успішно відпрацювала дронами по кількох об'єктах на території Криму. Експерт пояснив, що керівник СБУ Василь Малюк "ввів повторні санкції" проти нафтобази АТАН у Гвардійському, а також проти нафтобази у населеному пункті Комсомольське.

Крім цього, також вдалося уразити комплекс ППО "Панцир С-2". За словами експерта, він доволі рідко з’являється в статистиці уражень Сил оборони.

Копитько відзначив, що самі по собі успішні атаки СБУ вже не дивують і тішать радше своєю сталістю. На думку експерта, такі ураження мають важливі для фронту.

Все це прямо позначиться на можливостях російського окупаційного угруповання на Півдні (Херсонська, Запорізька області та сам Крим). До того ж окупаційна влада Криму в останній тиждень розпиналась про розв'язання всіх проблем із паливом. СБУ внесла поправку,

– резюмує Олексій Копитько.

Нагадаємо раніше стало відомо, що дрони СБУ у Криму уразили "Панцир-С2", дві нафтобази та дві радіолокаційні станції. "Панцир-С2" вартістю близько 20 мільйонів доларів був однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога.