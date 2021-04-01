Крим – український, готова повторити це в Києві, – Тихановська

Світлана Тихановська вкотре наголосила, що Крим – український. Лідерка білоруської опозиції готова повторити це під час свого візиту до Києва.

Тихановська наголосила, що чекає рішучіших заяв з боку українського уряду та певної фінансової ізоляції. Це має стати тиском для режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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За словами Тихановської, вона чекає запрошення від української влади.

Крим – український. Коли говориш невизначено – це не означає, що ти помиляєшся, ти просто говориш дипломатичною мовою. Зараз я чітко сказала, відповіла на запитання,

– наголосила лідерка білоруської опозиції.

Тихановська зауважила, що хоче переконати офіційну Україну – "щоб режим впав, щоб змусити його почати спілкування з білорусами, потрібен максимальний тиск – політичний, економічний".

Тихановська переконана, що Україна у цьому питанні може зробити дуже багато.