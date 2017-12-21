Крім мінських угод, Росія має ще один сценарій, – експерт

Росія ніколи не вийде з мінських угод. Для Кремля ці домовленості – основний момент, щоб повернути Україні ОРДЛО на умовах Росії, тобто надавши цим територіям особливий статус. Крім того, у війну і ОРДЛО вкладені шалені гроші.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Як наголошує Снєгирьов, Москва має й інший варіант розвитку подій. Якщо не мінські угоди, то абхазький сценарій – постійна зона напруження на сході України і замороження конфлікту.

Ключовим в обох сценаріях є момент, що Росія буде повністю і безапеляційно контролювати окуповані території. Якщо реалізується Мінськ, Кремль отримає політичне представництво у Верховній Раді і заблокує таким чином євроінтеграційні і євроатлантичні прагнення України. Або абхазький варіант, коли Росія постійно підтримуватиме зону нестабільності нашої держави,

– вважає Снєгирьов.

В цій ситуації, говорить експерт, Захід почне тиснути не на Росію, а на Україну, щоб ми погодилися на умови Москви щодо миротворців. І розв’язання конфлікту на Донбасі буде за рахунок інтересів України.

"США прекрасно знають про наслідки ескалації на Донбасі, адже вже заявили, що Росія несе більшу загрозу, ніж СРСР. Україна, на жаль, для США не є ключовим суб’єктом, яким би вони не пожертвували заради збереження своєї гегемонії", – вважає Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 18 грудня, бойовики відкрили вогонь з "Градів" по житлових кварталах Новолуганського. Снаряди потрапили у школу, садочок, місцеву амбулаторію та приватні будинки. Загалом пошкоджено близько 100 будівель. Від уламків снарядів постраждало 8 мирних мешканців, з яких одна дитина.



Раніше Росія заявила, що припиняє участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Як наголосила речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт, ситуація на сході України загострюється через дії Російської Федерації. США вкотре офіційно закликали РФ припинити обстріли, вивести своє озброєння з українських територій та нарешті узгодити місію ООН на Донбасі.

Більш детально про ескалацію напруження на сході читайте в матеріалі: Загострення на Донбасі: яку нову "многоходовочку" розігрує Путін?