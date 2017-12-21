09:51
21 груд 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ СТАНІСЛАВ ЄЖОВ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін випив еліксир правди. Мединський повстав проти джедаїв
Вєсті Кремля
21:40, 20 грудня
Вєсті.UA. Петренко в шоколаді. Відьмацька компанія Савченко
Вєсті.UA
19:53, 20 грудня
Мільярд в кишеню: хто дерибанить особливо цінну державну землю
ЦРУ
09:06, 20 грудня
Як Кабмін запхав свого носа в унітази
Підсумки дна
18:00, 10 грудня
Згадати Все. Життя в стилі хіпі. Українська версія
Згадати все
20:31, 18 грудня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПІДСУМКИ 2017 РОКУ СТАНІСЛАВ ЄЖОВ МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Крім мінських угод, Росія має ще один сценарій, – експерт

07:01, сьогодні 1637 Читать новость на русском
Путін не піде з Донбасу і продовжить війну
Путін не піде з Донбасу і продовжить війну / poriborton.com

Росія ніколи не вийде з мінських угод. Для Кремля ці домовленості – основний момент, щоб повернути Україні ОРДЛО на умовах Росії, тобто надавши цим територіям особливий статус. Крім того, у війну і ОРДЛО вкладені шалені гроші.

Про це сайту "24" розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

Читайте також: Трамп офіційно визнав небезпеку Росії для США – документ

Як наголошує Снєгирьов, Москва має й інший варіант розвитку подій. Якщо не мінські угоди, то абхазький сценарій – постійна зона напруження на сході України і замороження конфлікту.

Ключовим в обох сценаріях є момент, що Росія буде повністю і безапеляційно контролювати окуповані території. Якщо реалізується Мінськ, Кремль отримає політичне представництво у Верховній Раді і заблокує таким чином євроінтеграційні і євроатлантичні прагнення України. Або абхазький варіант, коли Росія постійно підтримуватиме зону нестабільності нашої держави,
– вважає Снєгирьов.

В цій ситуації, говорить експерт, Захід почне тиснути не на Росію, а на Україну, щоб ми погодилися на умови Москви щодо миротворців. І розв’язання конфлікту на Донбасі буде за рахунок інтересів України.

"США прекрасно знають про наслідки ескалації на Донбасі, адже вже заявили, що Росія несе більшу загрозу, ніж СРСР. Україна, на жаль, для США не є ключовим суб’єктом, яким би вони не пожертвували заради збереження своєї гегемонії", – вважає Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, 18 грудня, бойовики відкрили вогонь з "Градів" по житлових кварталах Новолуганського. Снаряди потрапили у школу, садочок, місцеву амбулаторію та приватні будинки. Загалом пошкоджено близько 100 будівель. Від уламків снарядів постраждало 8 мирних мешканців, з яких одна дитина.

Раніше Росія заявила, що припиняє участь у Спільному центрі контролю і координації (СЦКК). Як наголосила речниця Державного департаменту США Хізер Нойєрт, ситуація на сході України загострюється через дії Російської Федерації. США вкотре офіційно закликали РФ припинити обстріли, вивести своє озброєння з українських територій та нарешті узгодити місію ООН на Донбасі.

Більш детально про ескалацію напруження на сході читайте в матеріалі: Загострення на Донбасі: яку нову "многоходовочку" розігрує Путін?

Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Мінські домовленості Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
В українців розвивається масовий хронічний мазохізм: мирні протести ніколи не бувають мирними
сьогодні, 08:40 В українців розвивається масовий хронічний мазохізм: мирні протести ніколи не бувають мирними
Володимир Шередега 428
Почему Трамп стал угрозой для всего мира
20 грудня, 23:00 Почему Трамп стал угрозой для всего мира
Іван Яковина 844
Ікеа як сигнальний інвестор, або Чи повторить Україна сумнозвісний досвід РФ?
20 грудня, 22:01 Ікеа як сигнальний інвестор, або Чи повторить Україна сумнозвісний досвід РФ?
Микола Давидюк 5927
Чому відклали
20 грудня, 21:15 Чому відклали "реінтеграцію Донбасу": шантаж Росії чи політична гра із Заходом
1073
Завершення буремної ери секс-революції, або Як у Німеччині скінчилася любов...
20 грудня, 21:02 Завершення буремної ери секс-революції, або Як у Німеччині скінчилася любов...
Борис Немировський 2640
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня , 19:11
Головні новини 14 грудня: заяви Путіна, Семеренко виграла бронзу та нова українська авіакомпанія
 15 грудня , 08:05
Як довго відкладатимуть зустріч Трампа і Путіна: думка політолога
13 листопада , 14:01
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук