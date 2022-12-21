На фронті загинув колишній політв'язень Геннадій Афанасьєв

Колишній політв'язень Кремля кримчанин Геннадій Афанасьєв загинув на фронті, захищаючи Україну від російського агресора. Інформацію про це підтвердили рідні воїна.

Повідомлення про загибель Геннадія Афанасьєва з'явилося 21 грудня. Його дружина Людмила підтвердила ЗМІ, що, на жаль, це правда.

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Що відомо про загибель українського воїна

Геннадій Афанасьєв воював у складі 130-го батальйону територіальної оборони 241-ої бригади. Про це "Крим. Реалії" розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Ахтем Чийгоз.

Афанасьєв Геннадій Сергійович, позивний "Тор". Загинув на Луганщині під Білогорівкою,

– зазначив Чийгоз.

Мати воїна, Ольга Афанасьєва, спочатку написала у соцмережах, що командування не повідомляло їй про загибель сина. Пізніше у коментарях жінка зазначила, що, на жаль, інформація підтвердилася.

Що треба знати про Геннадія Афанасьєва

Геннадій Афанасьєв захищав Україну від окупантів. За даними ЗМІ, він пішов до військкомату у перший же день повномасштабного вторгнення Росії.

Ім’я фотографа та юриста із Сімферополя Геннадія Афанасьєва стало широко відомим після того, як він став фігурантом справи "кримських терористів".

У 2014 році Афанасьєв виступив проти анексії Криму. Після цього ФСБ затримала його та звинуватила у "підготовці до терактів".

Окрім Геннадія також затримали ще декількох осіб. Зокрема, Олега Сенцова, Олександра Кольченка та Олексія Чирнія. Міжнародні правозахисні організації назвали цю сфабриковану справу політичною, а її фігурантів – політв'язнями.

Геннадій Афанасьєв два роки провів у російській в'язниці. Його вдалося повернути до України лише у 2016-му. Пізніше Геннадій Афанасьєв розповів свою історію журналістам 24 каналу.

приносить щирі співчуття рідним та близьким українського захисника.