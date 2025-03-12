Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про покарання для посадовців ТЦК та членів ВЛК
- Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №12442 про запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та головами та членами ВЛК.
- Відповідний законопроєкт підтримало 273 народних депутати.
Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт №12442, який запроваджує кримінальну відповідальність для керівників ТЦК та голів і членів ВЛК за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.
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Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК
За результатами голосування, за основу проголосували 273 нардепи.
Законопроєкт № 12442 пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями, щоб запровадити покарання за порушення для голів та членів ВЛК, а також керівників ТЦК.
Законопроєктом пропонують запровадження кримінальної відповідальності за:
- порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби – (нова стаття 337-1 КК);
- порушення військовослужбовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу – (нова стаття 426-2 КК);
Крім того, пропонується розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею про незаконне збагачення, додавши до цього списку голів, їхніх заступників, членів і секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.