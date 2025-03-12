Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про покарання для посадовців ТЦК та членів ВЛК

Верховна Рада проголосувала у першому читанні за законопроєкт №12442, який запроваджує кримінальну відповідальність для керівників ТЦК та голів і членів ВЛК за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис народного депутата Ярослава Железняка.

Дивіться також У Раді відреагували на чутки щодо "постановки на військовий облік з 14 років"

Кримінальна відповідальність для ТЦК та ВЛК

За результатами голосування, за основу проголосували 273 нардепи.

Законопроєкт № 12442 пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями, щоб запровадити покарання за порушення для голів та членів ВЛК, а також керівників ТЦК.

Законопроєктом пропонують запровадження кримінальної відповідальності за:

порушення порядку проведення медичного огляду (військово-лікарської експертизи) для визначення придатності за станом здоров’я до військової служби – (нова стаття 337-1 КК);

порушення військовослужбовою особою порядку призову (прийняття) громадян на військову службу – (нова стаття 426-2 КК);

Крім того, пропонується розширити коло суб’єктів корупційного кримінального правопорушення, передбаченого статтею про незаконне збагачення, додавши до цього списку голів, їхніх заступників, членів і секретарів позаштатних постійно діючих військово-лікарських комісій або лікарсько-льотних комісій.