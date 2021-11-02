Кримінальна відповідальність або штраф: яким буде покарання за підробку COVID-сертифікатів
Джерело:Верховна Рада
Парламентарі 2 листопада підтримали у першому читанні законопроєкт №6084. У ньому пропонується карати за підробку COVID-сертифікаті.
За документ проголосували 282 нардепи. Законопроєктом хочуть внести зміни до Кримінального кодексу України та встановити відповідальність за підробку документів про проведення щеплень.
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Наразі ж у чинній редакції Кримінального кодексу України відсутня кримінальна відповідальність за підроблення документів про проведення вакцинації. На тлі цього випадки виявлення підроблених COVID-сертифікатів в Україні почастішали.
Що передбачає законопроєкт
На особу, яка використовуватиме підроблені документи, які підтверджують проведення щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, накладатимуть:
- штраф у вигляді від 17 тисяч до 34 тисяч гривень,
- обмеження волі на строк до 2 років.
Якщо медичний працівник внесе до медичної документації про щеплення неправдиву інформацію, проти нього застосують:
- штраф на суму 34 – 68 тисяч гривень,
- позбавлення волі на строк до 2 років,
- позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.
За виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень, пропонують запровадити:
- від 85 тисяч до 170 тисяч гривень штраф,
- позбавленням волі на строк до 3 років.
За інформацією Нацполіції, найчастіше підроблені сертифікати фіксують у містах-мільйонниках, зокрема в таких областях як Харківська Одеська та Дніпропетровська.
Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу