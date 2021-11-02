Кримінальна відповідальність або штраф: яким буде покарання за підробку COVID-сертифікатів

Парламентарі 2 листопада підтримали у першому читанні законопроєкт №6084. У ньому пропонується карати за підробку COVID-сертифікаті.

За документ проголосували 282 нардепи. Законопроєктом хочуть внести зміни до Кримінального кодексу України та встановити відповідальність за підробку документів про проведення щеплень.

Важливо Поліція відзвітувала про перші облави на невакцинованих у Києві: лік порушників пішов на сотні

Наразі ж у чинній редакції Кримінального кодексу України відсутня кримінальна відповідальність за підроблення документів про проведення вакцинації. На тлі цього випадки виявлення підроблених COVID-сертифікатів в Україні почастішали.

Що передбачає законопроєкт

На особу, яка використовуватиме підроблені документи, які підтверджують проведення щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб, накладатимуть:

штраф у вигляді від 17 тисяч до 34 тисяч гривень ,

, обмеження волі на строк до 2 років.

Якщо медичний працівник внесе до медичної документації про щеплення неправдиву інформацію, проти нього застосують:

штраф на суму 34 – 68 тисяч гривень,

позбавлення волі на строк до 2 років,

позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від 1 до 3 років.

За виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень, пропонують запровадити:

від 85 тисяч до 170 тисяч гривень штраф,

позбавленням волі на строк до 3 років.

За цей законопроєкт нардепи проголосували лише у першому читанні. Це означає, що у майбутньому має відбутися голосування у другому читанні та вцілому. Також депутати підтримали скорочення термінів підготовки закону до другого читання наполовину.

За інформацією Нацполіції, найчастіше підроблені сертифікати фіксують у містах-мільйонниках, зокрема в таких областях як Харківська Одеська та Дніпропетровська.



Хто перевіряє сертифікати про вакцинацію в Україні / Інфографіка 24 каналу