"Кримінального авторитета" із списку РНБО депортували з України

Правоохоронці 25 червня депортували з України ще одного "кримінального авторитета". Злочинця "Вато Кіпіані" повернули на батьківщину у Грузію.

"Вато Кіпіані" заборонили в'їзд на територію України. Депортували його у межах системної боротьби з поширенням злочинного впливу представниками криміналітету.

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Що відомо про "Вато Кіпіані"

42-річного неодноразово судимого грузина раніше затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства. В Україні він:

представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських "злодіїв у законі";

контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками коштів;

відповідав за організацію злочинних зібрань.

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