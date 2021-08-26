Кримська платформа потрапила у ціль, – Казанський про істерику Росії

Кримська платформа напередодні святкування Дня Незалежності стала видатною та важливою подією для України. Водночас вона викликала справжню істерику у Кремлі.

Про це у трансляції 24 каналу розповів журналіст та представник української делегації у Тристоронній контактній групі Денис Казанський. Глава Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров ще 12 серпня відзначився заявою про Кримську платформу, яку назвав "черговим шабашем".

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"Росіяни намагалися вказати, що це "антиросійський захід". Це свідчить про те, що Кримська платформа, яка відбулася напередодні, потрапила у ціль. Вона була абсолютно правильною", – сказав Денис Казанський.

Захід продовжує підтримувати Україну

Представники 46 країн взяли участь у саміті. Журналіст додав, що це досить багато, і якщо у Росії зазначали, мовляв, "Захід втомився від України і більше її не підтримує", то за результатами саміту – таки підтримує.

Окрім того, візити іноземних делегатів в Україну напередодні Дня Незалежності, й на Кримську платформу зокрема, показали справжнє ставлення до України. У Росії, наприклад, на так званому головному святі 9 травня – список набагато скромніший і зазвичай це представники диктаторських режимів, зауважив Денис Казанський.

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Трансляція з Денисом Казанським на 24 каналі: дивіться відео

Реакція Росії на Кримську платформу