Кримська платформа зробила удар з нокдауном для Росії, – історик

Володимир Зеленський запровадив нове свято – День Української Державності. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що у такий спосіб Україна привласнила хрещення Київської Русі. Така реакція могла виникнути і через Кримську платформу.

Про це в ефірі 24 каналу розповів історик Олександр Алфьоров. Він зазначив, що Росія хоче запустити в інформаційний простір нові пропагандистські тези.

До теми Кримська платформа потрапила у ціль, – Казанський про істерику Росії

"Кримська платформа зробила неймовірний боксерський удар з нокдауном для Росії. Вони намагаються зараз оговтатись і запускати хоч якісь тези в інформаційний простір. Хоча б для своїх співгромадян", – сказав історик.

Що таке Кримська платформа? Це міжнародний Це міжнародний саміт , що відбувся 23 серпня. До нього долучилися 46 міжнародних делегацій. Метою заходу є напрацювати план деокупації Криму та захистити права кримських татар.

Що саме дошкуляє Росії

Алфьоров розповів, що ще з часів Радянського Союзу росіянам дошкуляло існування "середнього українського народу", який має Київ з 1500-річною історією. Також Кремль не міг оговтатися від факту писемності й хрещення саме на території України.

"Навіть коли було 1000 років хрещення Київської Русі, то вони відзначали це в Москві, яка хрестилася, очевидно, через років 300 після Києва", – наголосив історик.

"Якраз ці моменти завжди дошкуляють Росії тим, що необхідно якось пояснити деякі речі. Вони поставили пам'ятник в Москві Володимиру Великому, але як пояснити, що це був князь, що керував цією територією?", – додав він.

Читайте також Навіщо Москві другий Володимир, – західні ЗМІ про скандальний пам'ятник

Історик вважає, що Росія привласнює спадщину України крадіжками, обманом та брехнею. Це виходить робити завдяки пропаганді.

Олександр Алфьоров про реакцію Кремля на День української державності: дивіться відео

Що відомо про День Української Державності