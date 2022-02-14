Київ не покинемо, – Меджліс кримськотатарського народу про загрозу нападу Росії

На тлі загрози ймовірного вторгнення Росії у Меджлісі кримськотатарського народу оприлюднили заяву. Адже через російську агресію вони отримують звернення від українців, зокрема, й мешканців окупованого Криму.

Люди у зверненнях просять Меджліс оцінити ситуацію та розповісти, як працюватимуть у випадку втілення найгіршого сценарію. Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.

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Загроза реальна

За словами Чубарова, напруженість та ймовірність нападу є цілком реальними та ймовірними. Меджліс працює за планом і взаємодіє з українською владою, іноземними дипломатами та іншими. Також здійснюють прийоми, як заплановано і переїжджати кудись не збираються.

Меджліс кримськотатарського народу не розглядає жодних пропозицій та варіантів щодо зміни місцезнаходження центрального офісу в Києві. Вважаємо, що всі вищі органи державної влади та управління повинні виконувати свої повноваження у місцях свого постійного місцезнаходження,

– заявив Чубаров.

Меджліс вірить в українську армію

Рефат Чубаров також висловив довіру та надію на Збройні сили України в умовах російської агресії.

Меджліс кримськотатарського народу також відзначає високий рівень готовності нашої армії до оборони України та захисту її суверенітету та територіальної цілісності,

– наголосив Чубаров.

Він підкреслив, що Меджліс закликає до постійного діалогу з метою дати відсіч ворогу.

Російська агресія: останні новини

Напруженість щодо ймовірного вторгнення Росії на нашу землю продовжує бути досить високою. В Україні вже готуються до всіх сценаріїв. Зокрема, активно збирають загони територіальної оборони. Також поліцію переводять на посилений службовий режим.

У Росії цинічно заявляють, що вже завершили частину так званих навчань біля українських кордонів. Там зухвало говорять, що нібито повністю все має закінчитися 20 лютого.

Збройні сили Україні продовжують запевняти у повній готовності "прийняти" ворога й дати йому гідну відсіч. Роблять це цікавими способами. Наприклад, у День Святого Валентина військовий на Донбасі записав відеозвернення до Росії і пояснив, що ЗСУ "готові відкохати" ворога з усієї сили та по всіх фронтах.

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