Київ не покинемо, – Меджліс кримськотатарського народу про загрозу нападу Росії
Джерело:Рефат Чубаров у фейсбуці
На тлі загрози ймовірного вторгнення Росії у Меджлісі кримськотатарського народу оприлюднили заяву. Адже через російську агресію вони отримують звернення від українців, зокрема, й мешканців окупованого Криму.
Люди у зверненнях просять Меджліс оцінити ситуацію та розповісти, як працюватимуть у випадку втілення найгіршого сценарію. Про це заявив голова Меджлісу Рефат Чубаров.
Читайте також Зеленський запевняє, що не вивезе родину з України
Загроза реальна
За словами Чубарова, напруженість та ймовірність нападу є цілком реальними та ймовірними. Меджліс працює за планом і взаємодіє з українською владою, іноземними дипломатами та іншими. Також здійснюють прийоми, як заплановано і переїжджати кудись не збираються.
Меджліс кримськотатарського народу не розглядає жодних пропозицій та варіантів щодо зміни місцезнаходження центрального офісу в Києві. Вважаємо, що всі вищі органи державної влади та управління повинні виконувати свої повноваження у місцях свого постійного місцезнаходження,
– заявив Чубаров.
Меджліс вірить в українську армію
Рефат Чубаров також висловив довіру та надію на Збройні сили України в умовах російської агресії.
Меджліс кримськотатарського народу також відзначає високий рівень готовності нашої армії до оборони України та захисту її суверенітету та територіальної цілісності,
– наголосив Чубаров.
Він підкреслив, що Меджліс закликає до постійного діалогу з метою дати відсіч ворогу.
Російська агресія: останні новини
- Напруженість щодо ймовірного вторгнення Росії на нашу землю продовжує бути досить високою. В Україні вже готуються до всіх сценаріїв. Зокрема, активно збирають загони територіальної оборони. Також поліцію переводять на посилений службовий режим.
- У Росії цинічно заявляють, що вже завершили частину так званих навчань біля українських кордонів. Там зухвало говорять, що нібито повністю все має закінчитися 20 лютого.
- Збройні сили Україні продовжують запевняти у повній готовності "прийняти" ворога й дати йому гідну відсіч. Роблять це цікавими способами. Наприклад, у День Святого Валентина військовий на Донбасі записав відеозвернення до Росії і пояснив, що ЗСУ "готові відкохати" ворога з усієї сили та по всіх фронтах.
Рішуча заява очільника МВС: дивіться відео