Кримський блогер "топив" за Росію і отримав підозру від прокуратури
Джерело:телеграм Офісу генпрокурора
В Офісі генпрокурора розпочали розслідування проти кримського блогера. Він виправдовував агресію Росії проти України.
Блогера звинувачують одразу за кількома статтями, зокрема і про державну зраду.
Важливо Україна, Литва та Польща створила спільну групу для розслідування російських воєнних злочинів
Мовиться про статті:
- 436-2 про виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та нацистського тоталітарних режимів,
- 111-1 про державну зраду.
За даними слідства, на ютубі та в телеграм-каналах громадянин України, мешканець окупованого Криму поширював інформаційний контент, виправдовуючи збройну агресію Росію проти України.
Крім того, блогер розміщує власні відео, в яких заявляє про підтримку військових дій держави-агресора та закликає до створення на тимчасово окупованих територіях адміністрацій, підконтрольних Росії,
– наголосили в Офісі генпрокурора.
Досудове розслідування здійснюватиме слідче управлінням Головного управління СБУ в окупованому Криму. Зауважимо, що санкція статті про держзраду карається:
- позбавленням волі на строк від 12 до 15 років,
- з конфіскацією майна або без такої.
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