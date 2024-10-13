Захистити не вийшло: бонові загородження біля Кримського мосту змило в море

Росіяни всіляко намагаються захистити незаконний Кримський міст від ударів. Водночас захист виявився доволі ненадійним.

Росіяни намагалися захистити Кримський міст боновими загородженнями. Їх змило у Чорне море.

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Фрагменти бачили у різних місцях

Росіяни намагаються захистити Кримський міст, адже він може стати наступною ціллю дронів, які час від часу атакують півострів. Водночас у них це не дуже виходить.

Бонові загородження, якими вони хотіли убезпечити конструкцію, рознесло по морю. Зокрема, фрагменти бонових загороджень помітили біля міської набережної Керчі.

Також частину цих плавучих об'єктів течія прибила до берега в центральному районі Керчі.

У Криму стає все більш неспокійно, адже часто під атакою перебувають аеродроми та військові об'єкти. Росіяни більше не можуть відчувати себе у безпеці на півострові, проте намагаються захиститись. Керченський міст вже кілька разів пошкоджували.