Спроби будуть вже скоро: коли Україна може вдарити по Кримському мосту

Знищення Кримського мосту дозволить українським військовим значно зупинити просування окупантів на фронті. Через міст росіяни перевозять свою техніку та перегруповують свої війська.

Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що у зв'язку з будівництвом росіянами залізниці з Ростова до Криму, питання знищення Кримського мосту є дуже важливим. Він додав, що вкінці весни ми обов'язково побачимо удари по ньому українських військових.

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Чому знищення є важливим

Росія, за словами Мусієнка, зараз готується до інтенсифікації наступальних дій, збільшує частково свої угрупування. Україні потрібно не дати росіянам можливості доукомплектовуватись, проводити ротації та перегруповувати свої війська

Знищення Кримського мосту є важливим, щоб зменшити можливості для російських військ здійснювати транспортування бронетехніки, артилерії й танків,

– підкреслив керівник Центру військово-правових досліджень.

Попередні спроби

Однією з мотивацій, чому Україні треба було отримати ракети, зокрема Taurus, було пришвидшення знищення Кримського мосту.

Успішні спроби виводили міст за ладу на деякий час, а потім, на жаль, Росія його доволі швидко відновлювала,

– зазначив Мусієнко.

Також він додав, що Україна зараз шукає альтернативні шляхи знищення мосту, навіть, якщо Німеччина не передасть Taurus.

Третій логістичний шлях

Один логістичний вузол, який зараз мають росіяни – це Ростов на Дону, туди прибувають російські літаки Іл-76, які потім йдуть на схід, та привозять мобілізованих. Другий вузол, який стосується техніки – Кримський міст. Третій напрямок, який зараз будує Росія – це залізниця з Ростова до Криму.

"Україна намагалась різними способами зривати і її, двічі було завдано удар по Гранітному – це населений пункт на окупованій частині Донеччини. Там є річка Кальміус, Росія будувала залізничний міст і його знищення спричинило порушення російських планів та відтермінування введення цієї залізниці", – зауважив керівник Центру військово-правових досліджень.

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Мусієнко допускає, що удари по мостових переходах через Кальміус будуть і далі, адже це один зі способів, як зупинити будівництво. Міст відновлюється набагато довше, ніж інші ділянки залізничного полотна. Також, ймовірно, будуть удари по вузлових станціях, якими є, наприклад, Волноваха.

У зв’язку з тим, що Росія буде продовжувати будівництво залізниці та хоче акумулювати свої сили для подальшого ведення наступальних дій, актуалізується питання удару по Кримському мосту.

Ближче до травневих свят ми побачимо такі спроби, сподіваюсь, вони будуть успішні,

– додав керівник Центру військово-правових досліджень.

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