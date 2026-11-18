Ураження Кримського мосту стало серйозним ударом по логістиці Росії. Давид Шарп пояснив, як вдалося уразити переправу, яку роль міг відіграти Starshield та чим загрожують атаки на мости Ростовщини.

Після нового удару по Кримському мосту автомобільна частина переправи зазнала серйозних руйнувань, тоді як рух залізницею росіянам вдалося частково відновити. Водночас українські удари по мостах у Ростовській області створюють додаткові ризики для сухопутного коридору, яким Росія забезпечує свої війська на окупованому півдні України.

Військовий оглядач Давид Шарп в ефірі 24 Каналу пояснив, чому масштаби пошкоджень Кримського мосту виявилися для нього несподіваними та що це означає для російської логістики. Він також оцінив можливе застосування відеонаведення під час атаки, роль супутникового зв'язку Starshield та перспективи подальших ударів по транспортній інфраструктурі Росії.

Кримський міст вивели з ладу на тривалий час

За даними OSINT-аналітика Dnipro OSINT Гарбуза, після удару по Кримському мосту обвалився головний арковий проліт автомобільної частини довжиною понад 270 метрів, а також постраждали сусідні залізничні секції. Наскільки важлива ця переправа для російської військової логістики, враховуючи наявність сухопутного коридору через окуповані території?

Кримський міст важливий у багатьох аспектах, хоча саме у військовій логістиці він зараз не відіграє головної ролі. Якщо говорити про можливі наслідки обвалення конструкцій для судноплавства в Азовському морі, то для російської сторони є одна обставина: судноплавство там і без того майже відсутнє через українські удари та дії безпілотників.

Але сам результат атаки мене дуже здивував. Я припускав, що руйнування автомобільної частини мосту буде значно складнішим завданням. Після першого удару навіть говорив, що Україна, можливо, лише демонструє здатність порушити рух переправою або розпочинає тривалу операцію, яка поступово створюватиме серйозні проблеми для росіян.

Проте виявилося, що порівняно невеликою кількістю боєприпасів можна досягти значно більшого результату. Причому йдеться не обов'язково про надзвичайно важкі засоби ураження. Вирішальне значення, судячи з характеру руйнувань, мали точні влучання в особливо вразливі місця конструкції.

Я був дуже здивований, мої внутрішні оцінки не зовсім виправдалися. Як виявилося, доволі нечисленними боєприпасами, не обов'язково надважкими, влучаннями в певні місця вдалося фактично вивести автомобільний міст із ладу на дуже тривалий термін. Це дуже великий успіх із військової точки зору,

– сказав Шарп.

Саме точність ураження дозволяє назвати цю атаку особливою. За моєю оцінкою, використовувалися боєприпаси з телевізійним наведенням, які могли забезпечити влучання в потрібні ділянки мосту. Інакше для досягнення подібного результату, ймовірно, довелося б завдавати значно більшої кількості ударів протягом тривалого часу.

Перший наслідок – величезні економічні збитки. Будівництво Кримського мосту коштувало Росії дуже дорого, а відновлення таких складних інженерних конструкцій також потребуватиме значних ресурсів. Але не менш важливим є порушення транспортного сполучення з окупованим півостровом.

Тепер люди, які раніше виїжджали з Криму або в'їжджали на його територію автомобілями, змушені шукати альтернативні маршрути. Можна використовувати поромне сполучення, однак воно пов'язане з додатковими ризиками та обмеженнями. Інший варіант – сухопутний коридор через окуповані території України, зокрема район Маріуполя, але цей маршрут також перебуває під загрозою українських ударів.

Потрібно пам'ятати, що раніше Росія з міркувань безпеки обмежувала рух вантажівок і великогабаритного транспорту Кримським мостом. Через це його роль у поточних вантажних перевезеннях була меншою, ніж могла бути. Проте за необхідності ці обмеження можна було переглянути, наприклад, у випадку серйозних труднощів на сухопутному маршруті.

Коли виникають проблеми із сухопутним коридором, опція Кримського мосту завжди залишалася, навіть якщо нею не до кінця користувалися. Тепер це має величезне значення,

– пояснив військовий оглядач.

Отже, Росія втратила не лише важливу транспортну переправу, а й можливість використовувати її як резервний маршрут. Особливо серйозними наслідки можуть стати, якщо одночасно виникатимуть проблеми з перевезеннями через окупований південь України.

Є ще й політичний аспект. Росія протягом років вкладала величезні ресурси в захист Кримського мосту: розгортала протиповітряну оборону, посилювала протидію надводним і підводним засобам ураження, створювала додаткові оборонні рубежі. Однак ці заходи не дозволили захистити споруду від нового українського удару.

Це дуже серйозний публічний ляпас для російської влади, причому й усередині країни. Це демонстрація безсилля. На п'ятий рік війни, коли, здавалося б, уже зробили все можливе для захисту та забезпечення ППО мосту, величезні витрачені ресурси не спрацювали,

– наголосив Шарп.

Для Кремля така ситуація особливо невигідна напередодні міжнародних контактів за участю Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна. Росія намагається демонструвати власну військову могутність, але водночас не може гарантувати безпеку одного зі своїх найважливіших символічних об'єктів. Це впливає на сприйняття її можливостей не лише всередині країни, а й за кордоном.

При цьому необхідно розрізняти наслідки ударів по автомобільній та залізничній частинах мосту. Наскільки я розумію, президент Зеленський повідомляв про застосування по залізничній інфраструктурі важчих засобів ураження, зокрема ракет "Нептун", "Фламінго" та ракет-дронів "Рута". Останні я також відношу до різновидів крилатих ракет.

Попри це, залізничну частину повністю зруйнувати не вдалося. На момент нашої розмови росіяни вже відновили рух щонайменше однією з двох колій. Автомобільний міст виявився значно вразливішим до конкретних влучань, тоді як залізничний, навіть після застосування важких засобів, продовжив частково працювати.

Залізничний міст, на відміну від автомобільного, на цей момент навіть ще трохи працює. Очевидно, з автомобільним усе відбулося дуже успішно, а із залізничним спочатку виявилося складніше. Однак перспектива тут очевидна,

– зазначив Шарп.

Я також розглядаю цей удар як своєрідну відповідь України на російські атаки по мостах у Києві та інших об'єктах нашої інфраструктури. Протягом тривалого часу можливість завдати настільки серйозного удару по Кримському мосту з політичних міркувань не використовувалася. Тепер, напередодні зими, коли Росія продовжує атакувати українські тили, цей інструмент міг стати частиною ширшого тиску на Москву.

Не виключаю, що удар може мати значення і для переговорів щодо можливого енергетичного перемир'я або взаємного обмеження атак по тилових об'єктах. Залізнична частина мосту поки не повністю виведена з ладу, і її подальша доля теоретично може залишатися предметом переговорів. Інше пояснення полягає в тому, що Україна просто демонструє ціну, яку Росії доведеться платити за продовження ударів по українській інфраструктурі.

Відновлення автомобільного мосту також буде складним завданням. Навіть якщо Росія знайде необхідну техніку, виготовить нові конструкції та розпочне ремонт, залишатиметься ризик повторних атак. За нинішніх українських можливостей відбудова переправи без гарантій припинення ударів може перетворитися на постійне відновлення об'єкта, який знову опинятиметься під загрозою.

Намагатися відновлювати автомобільний міст без припинення вогню чи мораторію на удари по цих місцях – це буде дуже невдячне завдання. Інакше краще навіть не намагатися або розв'язати проблему протиповітряної оборони, яку Росія за п'ять років так і не змогла розв'язати,

– пояснив військовий оглядач.

Звичайно, для Путіна ця атака дуже болюча, тому вона може додатково посилити його прагнення завдавати ударів по українських об'єктах. Але не варто стверджувати, що можливі наступні російські атаки відбудуться виключно через пошкодження Кримського мосту. У Кремля й раніше було достатньо мотивації продовжувати удари, і Росія систематично їх здійснювала.

Як могли застосувати "Фламінго" та Starshield

Перед ударом на окупованих територіях понад тиждень діяли обмеження швидкості роботи Starlink і Starshield. Водночас Зеленський повідомив про кероване ураження із застосуванням "Фламінго", а в мережі з'явилися кадри нібито з борту ракети. Чи могла така атака відбутися без Starshield і як забезпечили точність влучання?

Так, у принципі це можливо. Ми бачимо кадри, які представляють як відео з борту певного боєприпасу. Це могло бути "Фламінго" або інший засіб ураження. Але не можна повністю виключати й елемент інформаційно-психологічної операції, тому сам факт публікації відео ще не дозволяє встановити, які саме технології використовувалися.

Теоретично удар можна було здійснити без відеонаведення. Якщо координати вразливих елементів мосту визначили заздалегідь, а російським засобам радіоелектронної боротьби не вдалося створити ефективні перешкоди, засіб ураження міг точно влучити в задану точку за допомогою супутникової навігації.

Теоретично все це можна було здійснити без відеонаведення, наприклад, за допомогою точного влучання в задані точки по GPS. Якщо противнику не вдалося створити перешкоди, влучання за координатами на карті може бути дуже точним,

– пояснив Шарп.

Але оприлюднені матеріали дозволяють розглядати й інший сценарій. Можливо, до моменту атаки роботу Starshield відновили в режимі, який дозволяв використовувати систему на вищих швидкостях. Або застосували складніші, спеціальні можливості зв'язку, які відрізняються від звичайного режиму роботи супутникових терміналів.

Тут важливо враховувати швидкість самого носія. Обмеження на рівні 160 кілометрів на годину або нижче підходять для відносно повільних безпілотників літакового типу. Але крилаті ракети та їхні різновиди рухаються значно швидше. Відповідно, якщо для їхнього наведення використовували Starshield, звичайні обмеження не могли залишатися незмінними.

Або швидкість роботи Starshield була підвищена, або використовувалися якісь складніші, специфічні можливості. Такі технічні рішення існують,

– зауважив військовий оглядач.

Один із можливих варіантів – коригування польоту в реальному часі на завершальній ділянці. Це дозволяє оператору не просто спрямувати засіб ураження в район цілі, а й уточнити точку влучання безпосередньо перед атакою. Для складної інженерної споруди це особливо важливо, оскільки різні її елементи мають різну вразливість.

Відеозв'язок також може дозволяти спостерігати за польотом до останніх митей перед ураженням. Це ще не означає повноцінної оцінки руйнувань після вибуху, але дає змогу побачити, чи досяг боєприпас потрібної ділянки конструкції.

Є технічні рішення, які дозволяють у відеорежимі коригувати удар в останній момент і вибирати ту саму точку. Оператор розуміє, куди він б'є, і може до останньої частки секунди бачити, що немає промаху,

– розповів Шарп.

Необхідно враховувати й те, що українські можливості відеонаведення не обов'язково повністю залежать від Starlink або Starshield. У звичайному режимі ці системи працюють над територією України та окупованими регіонами, а поблизу російського кордону покриття може бути обмеженим. Однак українські військові вже демонстрували удари з використанням відеонаведення на значно більшій відстані.

Зокрема, подібні можливості застосовувалися під час атак на російські кораблі в Каспійському та Балтійському морях. Це свідчить про наявність технологій, які дозволяють забезпечувати зв'язок і коригування ударів поза звичайними зонами роботи згаданих супутникових систем. Не йдеться про те, що такі рішення вже використовуються в усіх далекобійних операціях, але для окремих складних завдань вони доступні.

В українців є ті чи інші можливості для відеонаведення, і вони реалізуються. Можливо, не в наймасовішому порядку, але для особливих ударів це є. І тут, безумовно, за необхідності могли бути задіяні особливі можливості,

– наголосив військовий оглядач.

Тому я не став би однозначно пов'язувати успіх атаки лише з відновленням роботи Starshield. Можливе застосування кількох технологій, і без доступу до технічних подробиць операції встановити конкретний механізм неможливо. Водночас точність ураження автомобільного мосту свідчить про дуже високий рівень підготовки та виконання цього завдання.

Удари по Ростовщині загрожують логістиці окупантів

Одночасно з Кримським мостом під удар потрапив ще один міст у Ростовській області, розташований на маршруті до сухопутного коридору в окупований Крим. Наскільки важливі ці переправи для забезпечення російських військ на півдні України та чи можуть такі атаки перерости в системну кампанію проти логістики окупантів?

Саме в цьому контексті я насамперед розглядав би військове значення ударів. Йдеться про забезпечення російського угруповання на окупованому півдні України. Протягом останніх днів надходили повідомлення про кілька розрізнених, але досить результативних атак на мости в Ростовській області, зокрема через річку Міус.

Проте потрібно розуміти, що значення різних мостів неоднакове. Я не проводив детального розвідувального аналізу кожної переправи в регіоні, тому не став би визначати їхню важливість лише за фактом ураження. Але очевидно, що в самому Ростові є транспортні об'єкти, від яких залежить робота великих логістичних маршрутів.

Якщо Україна прагне порушити сполучення з боку Тамані та Краснодарського краю, головним об'єктом стає Кримський міст. Але забезпечення російського угруповання, а також значна частина економічних перевезень здійснюються передусім сухопутним коридором через окуповані території.

Відповідно, мости Ростовської області можуть мати особливе значення для російської логістики. Передусім це стосується залізничного сполучення, оскільки залізниця дозволяє перевозити великі обсяги вантажів. Одним із ключових об'єктів у цьому контексті я вважаю залізничний міст у Ростові.

Але сам факт пошкодження навіть важливої переправи ще не означає, що логістика противника зазнала стратегічного удару. Росія може організувати ремонт, змінити маршрут або тимчасово переорієнтувати перевезення. Тому наслідки одиничних атак часто залишаються обмеженими.

Епізодичні удари по невеликих мостах – це болючі уколи. А постійні удари, виведення їх із ладу на тривалий час і недопущення відновлення – це підхід, який може дати по-справжньому суттєвий довготривалий результат,

– пояснив Шарп.

За системного ураження важливих переправ російські війська будуть змушені постійно витрачати ресурси на ремонти, шукати обхідні маршрути та змінювати порядок постачання. Якщо одночасно виникають проблеми на Кримському мосту й сухопутному коридорі, можливості перекидати вантажі між альтернативними напрямками також скорочуються.

Тому вирішальне значення матиме не кількість мостів, уражених за одну ніч, а тривалість порушення їхньої роботи. Систематична кампанія проти ключових транспортних вузлів потенційно здатна створити для російського угруповання значно серйозніші труднощі, ніж окремі успішні атаки, після яких противник швидко відновлює рух.

Шарп про удар по Кримському мосту: дивіться відео