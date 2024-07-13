Чи може Кримський міст впасти у 2024 році: що каже Буданов

Очільник ГУР Кирило Буданов вважає Кримський міст найбільш зайвою інженерною конструкцією на окупованому росіянами Півдні. Він зазначає, що міст несе, зокрема, і сакральний сенс для ворога.

Наразі Крим вже не є "непотопляємим авіаносцем" – тепер це незручна територія. На думку Буданова, наразі росіянам не потрібен Кримський міст, проте він лишається частиною скелета імперії.

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Важливість знищення Кримського моста

Кирило Буданов переконаний, що Кримський міст – це символ, це свідомість. Його знищення набагато глибше і важливіше, ніж удар по ешелону у вигляді 60 вагонів техніки у повному складі. Глава розвідки акцентує на тому, що у росіян тисячі одиниць техніки, а міст – один.

Усе, що ми робимо, крім рутинного руйнування логістики й залізниці, це ще й десакралізація Криму. Міст має бути зруйнований, ми домоглися, щоб Росія вивела свої кораблі з Криму якомога далі. В Очамчиру (новий порт Росії в Абхазії – 24 Канал)? Прекрасно!

– зазначає Буданов.

Відповідаючи на питання, чи може Кримський міст може впасти цього року, Буданов каже, що це питання вже до Генштабу. Проте він зазначив, що ГУР свою заплановану роботу по цьому питанню робить.

Раніше очільник ГУР Кирило Буданов заявляв, що Кримський міст можна знищити за допомогою ATACMS, переданих США.