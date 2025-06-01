Кримський міст перебуває в аварійному стані, – СБУ

Служба безпеки України провела нову спецоперацію і втретє вразила Кримський міст. Цього разу це зробили під водою.

Внаслідок цього міст фактично перебуває в аварійному стані. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу СБУ.

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СБУ вразила Кримський міст

У вівторок, 3 червня, стало відомо, що СБУ вразила Кримський міст. Ця операція тривала декілька місяців.

Агенти СБУ замінували опори цього незаконного об'єкта. І сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований!

– розповіли деталі в пресслужбі.

Вказується, що підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна. В СБУ зауважили, що 1100 кілограм вибухівки в тротиловому еквіваленті цьому посприяли.

Фактично міст перебуває в аварійному стані,

– підкреслили в СБУ.

Відомо, що очільник СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

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Глава Служби безпеки України підкреслив, що "Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ".

Крим – це Україна, і будь-які прояви окупації будуть отримувати нашу жорстку відповідь,

– зазначив Василь Малюк.