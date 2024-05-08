Привід для хвилювання є, – речник ОК "Південь" про важливість Кримського мосту
Кримський міст – важлива логістична артерія росіян. Однак після кількох успішних атак українськими ВМС міст зазнав суттєвих пошкоджень і тепер змушує росіян хвилюватися.
Речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що росіяни можуть використовувати дорожню частину моста для логістики. Однак проблема в тому, що вони не можуть повною мірою користуватися залізницею, оскільки це призведе до великого навантаження на опори мосту та можливих руйнацій.
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Серйозна проблема
Потяги можуть брати одразу десятки вагонів з важкою технікою, що створить серйозну проблему для мосту. І росіяни це чудово розуміють, особливо після тих пошкоджень, які Кримський міст отримав внаслідок спільної операції СБУ та ВМС.
Але це не означає, що вони не можуть користуватися саме автомобільною частиною цього мосту та перекидати за допомогою автівок військові вантажі. Тому, звісно, привід хвилюватися в них є,
– підкреслив Дмитро Плетенчук.
Кримський міст: що відомо
- Це єдиний сухопутний коридор між окупованим Кримом та Росією, який був незаконно побудований ще у 2014 році. Він складається з двох гілок, які розташовані поруч, – транспортної та залізничної. Саме через Кримський міст держава-агресорка перекидає велику кількість військової техніки на окуповані території України.
- 8 жовтня 2022 року Україна успішно завдала першого удару по Кримському мосту. Там було підірване основне полотно, яким їздять автомобілі.
- У липні 2023 року українські ВМС завдали вже другого удару по Кримському мосту, використовуючи морські дрони Sea baby. Дронам вдалося пошкодити дві опори мосту та залізничне полотно.
- Зараз міст охороняється бригадами російської ППО. А от речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що знищення Кримського мосту вимагає багато ракет, адже сам мостовий перехід має великі розміри.