Привід для хвилювання є, – речник ОК "Південь" про важливість Кримського мосту

Кримський міст – важлива логістична артерія росіян. Однак після кількох успішних атак українськими ВМС міст зазнав суттєвих пошкоджень і тепер змушує росіян хвилюватися.

Речник Сил оборони Півдня України Дмитро Плетенчук розповів 24 Каналу, що росіяни можуть використовувати дорожню частину моста для логістики. Однак проблема в тому, що вони не можуть повною мірою користуватися залізницею, оскільки це призведе до великого навантаження на опори мосту та можливих руйнацій.

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Серйозна проблема

Потяги можуть брати одразу десятки вагонів з важкою технікою, що створить серйозну проблему для мосту. І росіяни це чудово розуміють, особливо після тих пошкоджень, які Кримський міст отримав внаслідок спільної операції СБУ та ВМС.

Але це не означає, що вони не можуть користуватися саме автомобільною частиною цього мосту та перекидати за допомогою автівок військові вантажі. Тому, звісно, привід хвилюватися в них є,

– підкреслив Дмитро Плетенчук.

Кримський міст: що відомо