Побоюються атак: росіяни оточили Кримський міст багаторівневим захистом

Росія посилила захист Кримського мосту, звівши багатоешелоновану оборонну зону. У мережі 4 жовтня з'явились кадри нових укріплень.

Їх опублікував Телеграм-канал Exilenova+.

Окупанти готуються до можливих атак

На підступах до Кримського мосту окупанти облаштували багаторівневу оборонну зону.

Зазначається, що кілька ліній захисту мають прикривати міст від можливих атак надводних і підводних безекіпажних катерів Сил оборони України.

Окупанти посилюють захист Кримського мосту: дивіться відео

Головним завдання таких споруджень називають захист вразливих елементів незаконного стратегічного об'єкта від ймовірних ударів. До того ж акваторію патрулюють кораблі ФСБ Росії.

Нагадаємо, 2 жовтня "Атеш" повідомив, що Чорноморський флот Росії перевели в режим підвищеної бойової готовності. За даними партизанів, російське командування наказало посилити патрулювання акваторії та проводити навчання з відбиття можливих загроз із моря, зокрема, присвячених річниці першого удару по Кримському мосту.