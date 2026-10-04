Побоюються атак: росіяни оточили Кримський міст багаторівневим захистом
Росія посилила захист Кримського мосту, звівши багатоешелоновану оборонну зону. У мережі 4 жовтня з'явились кадри нових укріплень.
Їх опублікував Телеграм-канал Exilenova+.
Окупанти готуються до можливих атак
На підступах до Кримського мосту окупанти облаштували багаторівневу оборонну зону.
Зазначається, що кілька ліній захисту мають прикривати міст від можливих атак надводних і підводних безекіпажних катерів Сил оборони України.
Окупанти посилюють захист Кримського мосту: дивіться відео
Головним завдання таких споруджень називають захист вразливих елементів незаконного стратегічного об'єкта від ймовірних ударів. До того ж акваторію патрулюють кораблі ФСБ Росії.
Нагадаємо, 2 жовтня "Атеш" повідомив, що Чорноморський флот Росії перевели в режим підвищеної бойової готовності. За даними партизанів, російське командування наказало посилити патрулювання акваторії та проводити навчання з відбиття можливих загроз із моря, зокрема, присвячених річниці першого удару по Кримському мосту.