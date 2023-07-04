В Росії побоюються, що вагнерівці підірвуть Кримський міст, – Daily Mail

У Кремлі побоюються, що найманці ПВК "Вагнера" можуть влаштувати диверсію та підірвати Кримський міст. Через цей страх у Криму утворилися величезні затори, адже правоохоронці перевіряють кожен автомобіль, аби ніхто не міг провезти вибухівку.

Активні перевірки почали проводити на вихідних. Росіяни, які намагалися проїхати мостом, опинилися у кількакілометрових заторах. У соцмережах вони бідкалися, що доводилося стояти у черзі до 7 годин.

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Чому Росія боїться вагнерівців

Журналісти британського видання стверджують, що Кремль уже кілька днів перебуває у стані повної бойової готовності. У Москві бояться, що невдоволені найманці ПВК "Вагнера" можуть спланувати атаку й підірвати Кримський міст. Це пояснюють тим, що вагнерівці невдоволені результатами заколоту, який організував їхній ватажок Євгеній Пригожин.

Через побоювання, що диверсанти можуть підірвати "сакральний" Кримський міст, правоохоронці посилено патрулюють його. Ба більше, росіяни у мережі скиглили, що їм доводилося навіть ночувати на мосту, поки тривали перевірки. Вочевидь, Кремль дуже боїться диверсій, адже перевіряли транспортні засоби ретельно – оглядали навіть бардачки й допитували дітей.

Припускають, що ФСБ Росії могла отримати інформацію щодо того, що вагнерівці готуються завезти вибухівку до Криму. І знову ж, пояснюють це невиконанням домовленостей, які погодили у Кремлі. Окрім того, у мережі повідомляли. що найманцям ПВК "Вагнера" не сподобався вибір, перед яким їх поставили. Адже відомо лише 2 варіанти: або вагнерівці підписують контракт з російським міноборони, або лишаються у Білорусі. Тому Кремль припускає, що це невдоволення може перерости у диверсії, а під атакою опиниться саме Кримський міст, який з'єднує тимчасово окуповані території з материковою частиною Росії.

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