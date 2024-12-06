Три види бойових частин зможуть знищити Кримський міст: зведення від Світана

Колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, ракет Taurus та ATACMS буде недостатньо, щоб знищити Кримський міст. Аби зруйнувати цю незаконну конструкцію, потрібно щонайменше 3 основні види бойових частин.

Про це у щоденному зведенні для 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, наголосивши, що на Кримський міст має бути комплексна атака.

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Вибухи у Криму 6 грудня

Зранку 6 грудня у Керчі було чутно вибухи, окупанти навіть перекривали Кримський міст. На думку полковника запасу, наші спецслужби під керівництвом ВМС підготували для російських окупантів таке привітання.

Тому що дійсно йшло кілька безпілотних механізмів – і повітряні безпілотники, і безекіпажні катери,

– зауважив Світан.

Військовий експерт вважає, що впродовж доби стане зрозумілим, яке бойове завдання було виконано.

Як знищити Кримський міст

Світан зазначив, що балістичні ракети ATACMS можуть спричинити руйнування конструкції мосту. Адже маса їхньої бойової частини у версіях M48 та M57 становить 225 кілограмів. Десять ATACMS, запущених в одну точку, точно виведуть Кримський міст із ладу.

За його словами, якщо ще для удару по мосту використовувати стільки ж крилатих ракет на кшталт Taurus, Storm Shadow та SCALP, в яких бойова частина становить до 500 кілограмів, то вони стовідсотково виведуть його з ладу.

До цього, зауважив він, ще варто додати безпілотники та ракети-постановники перешкод ADM-160. Тож загалом йдеться про комплексну атаку на Кримський міст.

Щонайменше 3 основні види бойових частин, тобто ATACMS, крилаті ракети та безекіпажні катери – їх вистачить, якщо буде заходження в одну точку (мосту – 24 Канал),

– сказав полковник запасу.

Він додав, що, навіть якщо ППО та берегова охорона росіян ліквідує половину засобів ураження, є можливість знищити Кримський міст. А наші "Нептуни" можуть дошліфувати зруйнований міст, щоб його було складно швидко відновити.