"Час прийшов": військовий експерт оцінив можливість ураження Кримського мосту

Сили оборони України могли б готувати новий удар по незаконно зведеній переправі через Керченську протоку. Ліквідація цієї масштабної конструкції вимагатиме залучення значних ресурсів.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, генерал-лейтенант та засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зазначивши, що знищення незаконного об'єкта залишається реальним завданням для українських захисників. Водночас для реалізації такого задуму необхідна ретельна підготовка та об'єднання зусиль кількох відомств.

Про знищення Кримського мосту

Генерал-лейтенант наголосив, що ліквідація Кримського мосту вимагає залучення значних ресурсів та високого рівня координації в рамках Сил оборони України.

Об'єднаймося і переконаємо наше воєнно-політичне керівництво, що, можливо, час прийшов. Коли ми жартуємо з цього, значить, ми міцні в цих подіях. Це потребує відповідних засобів і розробки міжвідомчої операції. Це означає в рамках Сил оборони України зусилля і ГУР, і СБУ, і Національної гвардії,

– підкреслив Романенко.

Військовий експерт про знищення Кримського мосту: дивіться відео

Він переконаний, що попри потужні заходи оборони з боку російських окупантів, ліквідація мостового переходу все одно станеться.

Раніше чи пізніше це відбудеться,

– додав військовий експерт.

Романенко також зауважив, що російський очільник неминуче відповідатиме за всі скоєні злочини проти людства, а Сили оборони продовжують методично працювати над послабленням ворожої інфраструктури.

Додамо, що раніше заступник начальника Головного управління розвідки МО України генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що зараз воєнна цінність мосту мінімальна, а стратегічні питання змістилися в бік реакції Росії на можливу нищівну військову поразку.

Тим часом самі окупанти облаштували багаторівневу оборонну зону навколо мосту, а саму акваторію патрулюють кораблі ФСБ Росії.