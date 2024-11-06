Чому Україна не вдарила по Кримському мосту у 2024 році

Російські окупанти продовжують укріплювати Кримський міст. Диктатор Владімір Путін з усіх сил намагається його захистити. А Україна чекає слушної нагоди.

Про це 24 Каналу розповів ексспівробітник СБУ Іван Ступак, зауваживши, що росіяни постійно укріплюють Кримський міст. Там були і бонові загородження, а тепер зводять паралельну конструкцію біля частини мосту.

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Чи буде Україна бити по Кримському мосту

Як наголосив Ступак, російські окупанти усвідомлюють, що удари по Кримському мосту можуть повторитися. Тому намагаються усіляко убезпечити цю незаконну конструкцію. Це – виклик для України.

Звісно, вже давно не було чутно ні про які вибухи на Кримському мосту. Але це не означає, що нічого не готується. Зрозуміло, що один трюк двічі не використовують.

Перший раз, коли СБУ підірвала Кримський міст, там була вантажівка з вибухівкою. Потім були атаки з використанням безекіпажних катерів, начинених вибухівкою. Далі пішла пауза. Я думаю, що зараз працюють над іншим варіантом, як влучити по Кримському мосту. Але це не інсайд, а моє припущення,

– сказав Ступак.

Варто розуміти, що Кримський міст – важлива іграшка для Путіна. Поблизу розміщені багато зенітних ракетних комплексів. Є вертольоти, звідки намагаються збивати безекіпажні катери тощо. Підібратися до Кримського мосту дійсно складно, але, як показує досвід, можливо.