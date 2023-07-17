Це зайва там конструкція, – ГУР про бавовну на Кримському мосту
Джерело:Суспільне
Україна не коментує причини інциденту на Кримському мосту 17 липня. Водночас у ГУР нагадали слова свого керівника – Кирила Буданова: "Кримський міст — конструкція там зайва".
На цьому наголосив речник ГУР МО Андрій Юсов додавши, що руйнування секції моста спричинить у росіян проблеми з логістикою, що є плюсом для українських військ.
Дивіться також Через "надзвичайну подію" на Кримському мосту окупанти зупинили потяги та пороми
Зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього – ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст – конструкція там зайва",
– сказав Юсов.
Переваги для Сил оборони
Юсов нагадав, що півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України.
"Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони", — зазначив речник ГУР.
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону теж висловився про інцидент. Каже, що "курортний сезон" у Криму у розпалі.
У Криму наразі – літо, курортний сезон. Через це все більше людей курить у невстановлених для цього місцях, бо наплив туристів. Тому в них вночі щось вибухає, – сказав він.
За його словами, міст просто могли модернізувати до рівня розвідного, наприклад. Та й попереджали неодноразово, що там м'які ґрунти, будувати такі споруди там не можна, вони не витримають.
"Причин може бути багато", – додав Плетенчук.
Головне про "бавовну" на Кримському мосту
- У ніч проти 17 липня на Кримському мосту пролунало кілька гучних вибухів. Очевидці стверджують, що внаслідок цього є руйнування кількох опор та, ймовірно, однієї з секцій переправи.
- За попередньою інформацією, вибухи прогриміли поблизу 145 опори мосту з боку Краснодарського краю Росії. Автомобільний та залізничний рух мостом призупинено.
- Є дані про те, що під час вибуху постраждала родина з Бєлгородщини.