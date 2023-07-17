Це зайва там конструкція, – ГУР про бавовну на Кримському мосту

Україна не коментує причини інциденту на Кримському мосту 17 липня. Водночас у ГУР нагадали слова свого керівника – Кирила Буданова: "Кримський міст — конструкція там зайва".

На цьому наголосив речник ГУР МО Андрій Юсов додавши, що руйнування секції моста спричинить у росіян проблеми з логістикою, що є плюсом для українських військ.

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Зараз весь світ бачить багатокілометрові затори і порушення мостових конструкцій. Що стосується додаткових коментарів причин цього – ми не коментуємо. Можна лише процитувати слова керівника ГУР МОУ Кирила Буданова про те, що "Кримський міст – конструкція там зайва",

– сказав Юсов.

Переваги для Сил оборони

. У ніч на 17 липня на Керченському мосту, що сполучає Росію з окупованим Кримом, сталася "надзвичайна подія" , рух мостом обмежений. Також зупинено рух поромів.

Юсов нагадав, що півострів використовується росіянами як великий логістичний хаб для переміщення сил і засобів в глиб території України.

"Звичайно, будь-які логістичні проблеми це додаткові ускладнення для окупантів, які створюють потенційні переваги для українських сил оборони", — зазначив речник ГУР.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону теж висловився про інцидент. Каже, що "курортний сезон" у Криму у розпалі.

У Криму наразі – літо, курортний сезон. Через це все більше людей курить у невстановлених для цього місцях, бо наплив туристів. Тому в них вночі щось вибухає, – сказав він.

За його словами, міст просто могли модернізувати до рівня розвідного, наприклад. Та й попереджали неодноразово, що там м'які ґрунти, будувати такі споруди там не можна, вони не витримають.

"Причин може бути багато", – додав Плетенчук.

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