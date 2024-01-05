Кримський міст закривали, у небі бачили невідомі спалахи: була ракетна небезпека

Пізно ввечері 5 січня неспокійно на півострові Крим. Відомо, що вже перекрили рух Кримським мостом. Ба більше, у небі фіксують невідомі спалахи, а самих мешканців попереджають про ракетну небезпеку.

Близько 23:20 місцеві телеграм-канали почали повідомляти про те, що щось незрозуміле відбувається на півострові Крим. Скаржилися на незрозумілі спалахи. Пізніше написали про те, що пролунало щонайменше 10 вибухів.

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Що відбувається у Криму

Отже, о 23:25 написали у телеграм-каналі "Крымский ветер", що Кримський міст закрили. Також повідомили, що у районі Войково у небі якісь спалахи. Їх зафільмували місцеві мешканці.

Через хвилину актуалізували дані. Кажуть, що їх сповістили про те, що, попередньо, працює ППО. Але достеменно невідомо, що ж насправді відбувається.

Дивні спалахи у районі Войково: дивіться відео

О 23:30 з'явилося повідомлення, що у районі Керчі грім і блискавка. У телеграмі іронізують, що народ, одначе, наляканий. І на цьому можна було б розходитися, але ж ні. Через мить повідомили, що "щось відбувається" у районі Євпаторії. Також чують вибухи у районі Саки-Новофедорівка.

До 10 вибухів уже нарахували євпаторійські підписники,

– пишуть у телеграмі "Крымский ветер".

Гучні звуки вибухів: дивіться відео

О 23:39 у мережу виклали відео, на якому можна почути гучні звуки вибухів.

Підписники повідомляють, що у Михайлівці, яка біля воєнного аеродрому, уламки впали на приватний будинок, спалахнув будинок,

– пише "Крымский ветер" о 23:49.

Інший місцевий телеграм-канал повідомив о 23:52, що над Сакським районом Криму працює ППО. За словами очевидців, чули декілька вибухів над містом Саки у районі аеродрому.

Станом на 23:54 рух Кримським мостом усе ще перекритий. Автомобілі пересуватися цією незаконною спорудою наразі не можуть.

О 23:57 пабліки сповіщали, що дуже гучно. Водночас запевняють, що їхня так звана ППО все збиває наразі. Але ми знаємо це "збивання", наслідки якого потім росіяни ніяк не можуть приховати.

Рух "Атеш" написав, що очікуємо на результати.

Усі агенти працюють. Так, для довідки, за грудень по Євпаторії ми зробили понад 10 вилазок,

– кажуть в "Атеші".

"Крымский ветер" пише, що під ударом ймовірно був воєнний аеродром "Саки", що у Новофедорівці. Зазначають, що 43-й винищувальний авіаційний полк – основа авіаційного угруповання, яке підтримує російські війська на Півдні України. На їхньому озброєнні бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.