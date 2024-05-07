Наші фахівці знають, куди бити, але потрібен час і момент, – Євлаш про Кримський міст

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зазначив, що українські фахівці займаються питанням знищення Кримського мосту. Однак це потребує правильного часу і моменту.

Майор підкреслив, що знищення Кримського мосту вимагає багато ракет. Адже сам мостовий перехід має великі розміри.

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Євлаш висловився про можливе знищення Кримського мосту

Речник Повітряних сил зазначив, що наші фахівці дуже довго аналізували Керченський міст, і українці вже бачили досить ефективні удари по ньому, коли вибухи руйнували дорожнє полотно.

Вони (фахівці – 24 Канал) знають, куди бити, але потрібен час і момент. Кримський міст зараз — найзахищеніший об'єкт мало не в цілому світі. Туди кинуті бригади ППО, він дуже ретельно охороняється,

– наголосив майор.

Євлаш також розповів, що коли для мостового переходу з'являється якась загроза, росіяни роблять якісь задимлення і намагаються його маскувати. Однак, майор процитував слова глави СБУ Василя Малюка, що "ця конструкція явно там зайва".

Речник Повітряних сил також сказав, що знищення Кримського мосту послабило б спроможності окупантів в Криму.

"Не так би активно вони змогли постачати різного типу обладнання в Крим. Це серйозно позначилось би в тому числі іміджево, бо маємо розуміти: цей міст став символом тріумфу Росії. І його знищення буде психологічно виглядати як ляпас, компонент, який позитивно вплине на наших людей і дуже негативно — на політичне керівництво РФ і деморалізує ворогів загалом", – зауважив майор.

Євлаш також зазначив, що наразі Крим — це велика мілітаризована база. Зокрема, туди росіяни постягували багато комплексів С-300, С-400, а також сумнозвісну радіолокаційну систему "Контейнер", яка дозволяє одночасно керувати станціями ППО різних типів.

Цю станцію нещодавно нам вдалось вразити. І це такий великий стрибок, бо таких станцій небагато і виготовити її зараз, коли є обмеження і санкції, їм (окупантам – 24 Канал) дуже складно буде,

– наголосив Євлаш.

Зверніть увагу! ГУР МО 17 квітня атакувало російський військовий об'єкт в Мордовії, де функціонує загоризонтна радіолокаційна станція під позначенням 29Б6 "Контейнер". Ця станція фактично є найпотужнішим радаром в розпорядженні Росії й існує в одиничному екземплярі.