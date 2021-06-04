Кримськотатарський канал ATR таки отримає держфінансування: відома сума

Держбюджет надасть 25 мільйонів гривень для роботи кримськотатарського каналу ATR. Він є єдиним каналом, який мовить кримськотатарською мовою в тимчасово окупованому Криму та Севастополі.

Канал став переможцем закупівель, оскільки у нього немає конкурентів. Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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ATR отримав майже 25 мільйонів від держави

3 червня 2021 року оголосили про проведення закупівель на суму 24,987 мільйона гривень на створення та поширення інформаційного продукту на ТБ кримськотатарською та, за потреби, іншими мовами для аудиторії корінних народів,

– мовиться у повідомленні.

До речі, на початку 2021 року канал не міг отримати фінансування з держбюджету. Тоді гендиректор та власник телеканалу ATR Ленур Іслямов заявив, що це через те, що міністр Олексій Резніков змінив призначення грошей, які ATR мав отримати як пряму підтримку. Тепер для їхнього отримання доведеться брати участь у тендері, на розробку якого потрібно було щонайменше пів року.

Ба більше, у 2020 році в каналу також були проблеми з фінансуванням. Тоді канал на 90% скоротив виробництво власних програм, на 45% зменшив колектив, скасував випуски новин і прямі ефіри. Та у травні 2020 року Кабмін постановою розблокував фінансування телеканалу ATR.

ATR отримуєкоштом програми розселення та облаштування кримських татар та осіб інших національностей, депортованих з території України.