У Керчі та Феодосії тисячі абонентів залишилися без світла: в чому причина

В Керчі та Феодосії в тимчасово окупованому Криму понад 5 тисяч абонентів залишилися без енергопостачання. Причиною місцева окупаційна "влада" називає аварії.

Повідомляється, що у Керчі знеструмлено 9 трансформаторних підстанцій, у Феодосії – 14. Про інцидент повідомив так званий заступник російського міністра палива та енергетики Криму Володимир Воронкін.

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В Криму люди залишилися без світла

Воронкін стверджує, що аварійні бригади вже розпочали відновлювальні роботи на півострові.

Напередодні також повідомлялося, що через аварію Феодосія та частина Білогірського району знеструмлені. Причиною назвали технологічні порушення в мережах "Крименерго".

24 липня стало відомо, що у місті Саки близько 4 тисяч абонентів залишилися без електроенергії.

Раніше у багатьох районах анексованого Криму вже ставалися аварійні відключення світла. Тоді частково були знеструмленими були зокрема Ялта, Євпаторія, Алушта, Сімферополь. Ставленик Кремля в Криму Сергій Аксьонов заявляв, що відключення електроенергії пов'язане з аномально спекотною погодою.

17 липня низка регіонів Росії та частина анексованого нею Криму залишилися без електрики. Загалом близько мільйона людей майже одночасно опинилися без світла.