Діджея, який увімкнув в кримському караоке українську пісню, кинули за ґрати

Діджей в Криму вирішив потрохи привчати мешканців півострова до хорошої української музики. Окупантам це не надто сподобалося.

"Бавовна" на аеродромі поблизу Саків дала росіянам чіткий сигнал – півострів залишається українським та буде звільнений від окупантів. Багато росіян вже зрозуміли натяк та почали втікати, а от структури ворога досі вірять, що їм вдасться втримати "русскій мір".

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Арешт діджея за українську пісню

У кримському місті Щолкіне, у кафе "Краб" діджей вирішив познайомити відвідувачів з хорошою музикою та бодай якось вплинути на їхні душі. Він увімкнув пісню українського репера YARMAK "Дике поле", яку супроводжувала трансляція відеокліпу через проєктор.

У кліпі демонструється символіка героїчного полку "Азов", а завершується відеоряд написом "Слава Україні". Звісно ж, у росіян через це почалася істерика.

Діджея, якого звуть Юрій Родіонов, одразу затримали та кинули за ґрати на 10 діб, аргументуючи це адміністративним правопорушенням, а саме демонстрацією символів, які у росії під забороною. Діджей визнав вину частково та звалив усе на Дмитра Гента, який замовив пісню та заплатив гроші за її трансляцію в кафе.

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