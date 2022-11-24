Нібито на потреби військових: у Криму окупанти забирають автівки у цивільних

Окупанти розпочали масово грабувати місцеве населення у Криму. Користуючись тим, що Путін фактично ввів у Росії та тимчасово захоплених містах України режим військового стану, загарбники вирішили "законно" відбирати машини у цивільного населення.

Початок масового пограбування цивільного населення на півострові "випадково" співпав із поширенням інформаційної хвилі про підготовку до оборони Криму, а також із розробкою планів з евакуації окупаційного контингенту з півночі Автономної Республіки. За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські військові "полюють" виключно за дорогими автівками.

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Зрозуміло, що ніякі потреби фронту воєнні злочинці в такий спосіб не закривають, адже машини окупанти банально забирають собі для подальшого продажу на території Росії.

Першочергово грабують тих, хто підтримує війну

Масові "віджимання" автівок "для армії" почалися 22 листопада в Армянську, Красноперекопську, Джанкої та інших населених пунктах на півночі півострова.

Солдати ЗС Росії, яким керівництво наказало посилено готувати фортифікації, на вимогу своїх командирів почали "грати у GTA" та висаджувати власників дорогих автівок просто посеред вулиць.

Громадянам армійці пояснювали, що "діють згідно із законами". Мовляв, указ Путіна про введення середнього рівня реагування дозволяє їм вилучати приватні автівки на потреби армії.

Звісно, ніяких актів про вилучення майна окупанти при цьому не складали, як і не показували нікому відповідних розпоряджень місцевої адміністрації про проведення подібних заходів.

Натомість солдати змушували людей написати розписки про добровільну передачу військовим права на володіння транспортним засобом.

Що цікаво, найбільший тиск окупанти чинять на власників тих машин, які були помічені російською символікою – наклейками із прапорами, георгіївськими стрічками та іншою символікою рашистів. Мовляв, якщо на автівці є буква "Z", патріоти мають розуміти, в якій ситуації перебуває Росія, та не чинити опір тим, хто "її захищає".

При цьому відбирали загарбники навіть не повнопривідні пікапи, які насправді могли б допомагати окупантам на фронті. Росіяни забирали собі навіть седани, але лише у тому випадку, якщо вони були дорогими.

В українських спецслужбах стверджують, що "віджимання" автівок на території Криму "на потреби армії" було популярне серед загарбників лише під час захоплення півострова та невдовзі після його анексії. Натомість із травня-червня 2014-го російське військове керівництво суворо заборонило вчиняти щось подібне, бо Крим за задумом кремлівського керівництва мав стати "осередком стабільності".

Російські військові відчувають наближення "жесту доброї волі" у Криму

Сам факт початку достатньо масових пограбувань кримчан українські правоохоронці пояснюють тим, що загарбники почали розуміти невідворотність своєї втечі з півострова. Хоча до другої фази операції зі звільнення Криму Сили оборони України ще не дійшли, підготовчі дії тривають вже другий місяць. Бійці ЗСУ прощупують російські системи ППО, наносять відчутні удари по флотилії, аеродромам, командно-штабним пунктам та логістиці окупантів.

Тим часом Російські моряки бояться виходити в море: нажахані українськими дронами

Крім того, відхід військ загарбників із правобережжя Херсонщини суттєво змінив правила гри та змусив російське командування зосередитися на підготовці оборони Криму. То ж штабні офіцери, які здатні оцінювати ситуацію, одразу ж відреагували на таке становище наказом поступово почати розграбовувати територію. Це означає лише те, що "віджимання" автівок – лише перший пункт дій армії вбивць та мародерів. Чим більше ускладнюватиметься ситуація в Криму, тим більше окупанти проявлятимуть свою сутність. То ж немає ніяких сумнівів, що після своєї втечі, яка так чи інакше станеться, загарбники знищуватимуть взагалі все, що лише зможуть. І грабуватимуть півострів так само, як вони робили це на Херсонщині.