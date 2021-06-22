Не можна ховати обличчя: у Криму окупанти вручали активістам "застереження"

Окупаційна влада в Криму напередодні Дня кримськотатарського прапора почали вручати активістам "застереження про неприпустимість порушення закону". Одне з таких отримав кримськотатарський активіст Заїр Смедляєв.
"Застереження" окупанти почали видавати до Дня кримськотатарського прапора, який відзначають 26 червня.
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У "застереженні", яке підписав заступник начальника "поліції МВС Росії по Червоногвардійському району", мовиться, що на території Криму "планується проведення неузгодженого мітингу".
Учасникам акції заборонено:
- приховувати своє обличчя,
- мати при собі зброю,
- порушувати громадський порядок,
- здійснювати екстремістську діяльність.
Окупанти заявили, що можуть застосувати до учасників акції низку статей, серед яких:
- стаття 20.2 про порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу;
- стаття 20.2.2 про організацію публічного заходу без подачі повідомлення про проведення публічного заходу;
- стаття 20.3 про пропаганду нацистської атрибутики або символіки;
- стаття 212 про масові заворушення.
За інформацією кримськотатарських активістів, подібні "застереження" від "прокуратури" стали отримувати жителі Криму в різних районах півострова.