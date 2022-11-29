Більше немає куди: у Криму окупантів розселяють по будинках місцевих

Російські окупанти не мають де розселити вояк, а відтак закликали населення брати загарбників просто до своїх будинків.

Окупанти просять кримчан приймати загарбників

Ймовірно, відбувається це добровільно-примусово. Таким чином вдалось розселити уже 600 військових.

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Повідомляють із окупованого Криму: у селищі Içki/ Советское днями розмістили понад 600 російських військовослужбовців,

– зазначив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

Чубаров повідомив, що оскільки у селищі немає вільних приміщень для розквартування такої кількості солдатів, "російські окупаційні органи закликають громадянське населення взяти у свої будинки підселенців-російських солдатів".

У повідомленні також зазначається, що більшість із розміщених у селищі Içki/Советское російських загарбників – уродженці Якутії, а в місцевих магазинах різко збільшився продаж алкоголю.

Росія використовує кримчан не вперше

Не секрет, що росіяни використовують підприємства у тимчасово окупованому Криму для забезпечення потреб своєї армії.

Також окупаційна "влада" Криму змушує мешканців півострова надавати матеріальну допомогу армії Росії, зокрема перераховувати одноденний заробіток, купувати речі для солдатів.

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