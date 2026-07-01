Це набагато важливіше за реакцію Путіна: політтехнолог зауважив цікавий тренд щодо Криму

Після серії українських ударів по Криму на півострові загострилися проблеми з пальним, а кримчани дедалі частіше стикаються з негативним ставленням у Росії. Це свідчить про зміну настроїв російського суспільства щодо окупованого півострова.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що набагато важливішою за реакцію Володимира Путіна на події в Криму є поведінка самих росіян. За його словами, вони вже не сприймають Крим як символ "великої перемоги", а дедалі частіше вважають його тягарем.

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Як росіяни змінили ставлення до жителів окупованого Криму

Михайло Шейтельман зазначив, що останніми днями з'явилося багато відео від жителів окупованого Криму, які змушені їздити до Краснодарського краю за пальним через його дефіцит на півострові. За його словами, саме там вони стикаються з агресією з боку місцевих росіян.

Політтехнолог про ситуацію у Криму: відео

Політтехнолог розповів, що кримчан виганяють із черг на заправках, ображають і звинувачують у тому, що після окупації Криму життя в Росії погіршилося. Ба більше, за його словами, жителів півострова називають чужими та принижують через їхнє походження.

Кричать, що до 2014 року ми чудово жили, але потім ви тут з'явилися, і через вас наша держава почала бідніти й жити погано,

– сказав Шейтельман.

Саме ця зміна суспільних настроїв є значно важливішою за будь-які заяви Кремля.

Путін у своїх останніх виступах фактично визнав кризу, зокрема проблеми із системою ППО, забезпеченням пальним та роботою нафтопереробної галузі. Однак, щоб вирішити це, кремлівський диктатор пропонує "прості" рішення – виробляти більше озброєння, швидше ремонтувати об'єкти, які атакує Україна та завозити більше бензину. Але як це реалізувати пояснення немає.

Важливо! В окупованому Криму різко загострилася паливна криза: на більшості автозаправних станцій зник бензин, а окупаційна влада запровадила жорсткі обмеження на його продаж. Дефіцит пов'язують із порушенням російської логістики та ударами по нафтопереробній інфраструктурі й маршрутах постачання пального.

За словами політтехнолога, самі ж росіяни дуже швидко відмовилися від ідеї "Крим наш", щойно окупація почала вимагати від них реальних втрат і незручностей.

Коли з'ясувалося, що окупація Криму не безкоштовна, вони за секунду зреклися півострова,

– наголосив він.

Шейтельман також вважає, що Україна має використати цей момент для роботи з жителями окупованого півострова, які не співпрацювали з окупаційною владою, наголосивши, що на них чекає хороше майбутнє в Україні.

До слова, у тимчасово окупованому Криму 1 липня 2026 року зафіксували вибухи, після яких у регіоні почали з'ясовувати наслідки та масштаби уражень. Повідомляють, що інциденти могли бути пов’язані з ударами по військовій інфраструктурі на півострові. Окупаційна влада традиційно заявляє про роботу ППО, однак інформація про можливі пошкодження уточнюється.