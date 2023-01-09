Окупанти у Криму хочуть продати вкрадений в України Євпаторійський авіаційний завод

Росія хоче продати вкрадений в України Євпаторійський авіаційний ремонтний завод. Це вже третя спроба окупантів продати те, що їм не належить.

Тимчасова окупація Росією наших територій є незаконною і не створює для країни-агресорки жодних територіальних прав. Тому після деокупації Криму Україна відновить контроль над Євпаторійським авіаційним заводом.

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Росія хоче продати Євпаторійський авіаційний завод

Окупаційна адміністрація Росії виставила на продаж 100% акцій Євпаторійського авіаційного ремонтного заводу. Він входить до складу Укроборонпрому та перебуває на тимчасово окупованій території з 2014 року.

Дії окупаційної влади Росії є черговим проявом агресії проти територіальної цілісності та суверенітету України, а результати так званого аукціону вважатимуться недійсними,

– зазначили в Укроборонпромі.

У Криму окупанти тримають кілька типів носіїв ядерної зброї

У тимчасово окупованому Криму російські загарбники тримають носії ядерних боєприпасів наземного, повітряного та морського базування. Це кораблі, підводні човни, літаки та наземні комплекси, які можуть завдавати ударів ядерними боєприпасами.

В українській розвідці кажуть, що Росія здатна на все. Однак сподіваємося, що міжнародна спільнота зможе вплинути на керівництво країни-агресорки, аби не призвести світ до ядерної катастрофи. Україна також враховує різні варіанти розвитку подій.