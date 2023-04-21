Росіяни масово виїжджають з Криму та продають нерухомість, – ОК "Південь"

Росіяни у тимчасово окупованому Криму вже самі втікають на Батьківщину. Зокрема, останнім часом зафіксували масовий виїзд чоловіків з півострова та продаж нерухомості.

Про це повідомляє спікер ОК "Південь" Владислав Назаров. За його словами, у Криму зростає невдоволення населення через проведення представниками окупаційних адміністрацій активної мобілізаційної кампанії.

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Росіяни в Криму незадоволені війною

Назаров стверджує, що на півострові значно збільшилась кількість осіб, які виїжджають на територію Росії залізничним транспортом, нічними та резервними потягами. Також на півострові активно продають нерухомість та скасовують бронювання в готелях на літній відпочинок.

Ба більше, за словами спікера, збільшилась і частина населення, яка висловлює скептичне ставлення до перебігу та результатів "спеціальної воєнної операції".

В результаті в Криму окупанти посилили "боротьбу з екстремізмом",

– йдеться у повідомленні.

Назаров додає, що такі дії підтверджує і Центр національного спротиву.

Яким шляхом звільнятимуть Крим