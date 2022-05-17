У Криму росіяни відновлюють боєздатність своїх підрозділів

На війні проти України російська армія зазнає колосальних втрат. Для відновлення боєздатності підрозділи ворожої армії відправляють в Крим.

Деталі від Генштабу

На території тимчасово окупованого півострова росіяни відновлюють свої втрати. Станом на 17 травня ці заходи все ще тривають.

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Крім того, росіяни запланували військові навчання на полігонах. У тренуваннях братимуть участь підрозділи 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.

Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної ситуації,

– наголосили у Генштабі Збройних Сил України.

Україна не поступиться Росії Кримом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що Україна не піде Росії на поступки. Київ не використає окуповані у 2014 році Крим та Донбас, як розмінну монету. Наша влада не відмовиться від цих територій навіть, якщо росіяни пообіцяють припинити вогонь.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни з артилерії обстріляли позиції українських військових. Там росіяни докладають всіх зусиль, щоб утримати свої позиції та не дозволити ЗСУ витіснити їх.

На Слов'янському напрямку окупанти перегруповуються та доукомплектовують свої війська. Також вони накопичують запаси для наступу. Росіяни намагалися покращити своє тактичне положення неподалік населеного пункту Довгеньке, але успіху так і не зазнали.

У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки, що на Донецькому напрямку, противник кидав ракети з літаків Су-35.

Також росіяни намагаються вести наступ на Боровеньки та Сєвєродонецьк.

На Бахмутському напрямку вороже військо без успішно пробувало прорвати оборону ЗСУ.

Активні бої тривають біля Новомихайлівки, що на Курахівському напрямку.

На Авдіївському напрямку росіяни намагалися штурмом захопити ділянку дороги Новобахмутівка – Новоселівка Друга.

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