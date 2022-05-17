У Криму росіяни відновлюють боєздатність своїх підрозділів
Джерело:Генштаб ЗСУ
На війні проти України російська армія зазнає колосальних втрат. Для відновлення боєздатності підрозділи ворожої армії відправляють в Крим.
Деталі від Генштабу
На території тимчасово окупованого півострова росіяни відновлюють свої втрати. Станом на 17 травня ці заходи все ще тривають.
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Крім того, росіяни запланували військові навчання на полігонах. У тренуваннях братимуть участь підрозділи 126-ї окремої бригади берегової оборони та 810-ї окремої бригади морської піхоти.
Сили оборони України завдають ворогу втрат на всіх напрямках та готові до будь-яких змін оперативної ситуації,
– наголосили у Генштабі Збройних Сил України.
Україна не поступиться Росії Кримом
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нещодавно заявив, що Україна не піде Росії на поступки. Київ не використає окуповані у 2014 році Крим та Донбас, як розмінну монету. Наша влада не відмовиться від цих територій навіть, якщо росіяни пообіцяють припинити вогонь.
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Яка ситуація на фронті
- На Харківському напрямку росіяни з артилерії обстріляли позиції українських військових. Там росіяни докладають всіх зусиль, щоб утримати свої позиції та не дозволити ЗСУ витіснити їх.
- На Слов'янському напрямку окупанти перегруповуються та доукомплектовують свої війська. Також вони накопичують запаси для наступу. Росіяни намагалися покращити своє тактичне положення неподалік населеного пункту Довгеньке, але успіху так і не зазнали.
- У районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки, що на Донецькому напрямку, противник кидав ракети з літаків Су-35.
- Також росіяни намагаються вести наступ на Боровеньки та Сєвєродонецьк.
- На Бахмутському напрямку вороже військо без успішно пробувало прорвати оборону ЗСУ.
- Активні бої тривають біля Новомихайлівки, що на Курахівському напрямку.
- На Авдіївському напрямку росіяни намагалися штурмом захопити ділянку дороги Новобахмутівка – Новоселівка Друга.
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