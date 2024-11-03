"Трохи" не долетіла: у Криму впала російська ракета та зруйнувала житловий будинок
Окупанти здійснили пуск ракети з Криму. З невідомих причин снаряд неочікувано далеко не пролетів і приземлився у сусідньому селі.
Росіяни власною ракетою зруйнували будинок на окупованому півострові, передає 24 Канал із посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер".
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Ракета могла зруйнувати будинок
Інцидент трапився вдень. Близько 12:47 (за київським часом) загарбники здійснили запуск ракети із Сімферопольського району неподалік від міста Саки.
Пізніше стало відомо, що ракета далеко не відлетіла та впала в селі Скворцове Сімферопольського району. Внаслідок падіння боєприпасу зруйновано будинок на вулиці Терешкової. Район оточили поліція та ФСБ.
Телеграм-канал уточнює, що дана інформація потребує підтвердження.
Наразі даних про постраждалих немає.
Нагадаємо, в середині жовтня російська повітряна ціль приземлилася у Бєлгородській області. Встановлено, що крилата ракета X-69 впала у районі села Хотмизьк Борисівського району та не розірвалася.